Türk Kızılay protezi el konulan gazzeliye yeni bir umut sundu

Olayın özeti:

Gazze Şeridi'nde 64 yaşındaki Mahmud Fuat el-Dehşan, Kasım 2023'teki saldırılarda kaybettiği bacağı yerine Mısır'da yaptırdığı protezle yaşamına dönmeye çalışıyordu. Ancak Gazze'ye dönüşü sırasında, 12 Mayıs 2026'da Refah sınır kapısından geçerken İsrail askerlerinin protezine el koyduğu bildirildi. Yaşanan bu kayıp, hareket kabiliyetini büyük ölçüde kısıtladı ve günlük yaşamını doğrudan etkiledi.

Sınırdaki uygulama ve mağduriyet:

El-Dehşan, kontrol noktasında bir İsrailli subayın yanına geldiğini ve kendisine 'İkisinden birini seç: Ya protez bacağın ya da tekerlekli sandalye' dediğini aktardı. Bunun üzerine 'tekerlekli sandalyeyi seçmek zorunda kaldım' diyerek protezini kaybettiğini ifade etti. Bu durum, bölgedeki engelli kişiler için erişim ve uygulama sorunlarını açığa çıkarıyor; zira Gazze'de uzuvlarını kaybeden ve protez ihtiyacı olan pek çok insanın hareket özgürlüğü sınırlandırılabiliyor.

Türk Kızılay'ın rolü ve destek açıklaması:

El-Dehşan, Gazze Belediyesi Protez ve Ortez Merkezi'ne başvurduktan sonra Türk Kızılay'ın devreye girdiğini belirtti. El-Dehşan'ın sözleriyle, 'Türk Kızılay, masrafları kendisine ait olmak üzere bana özel bir protez hazırlayacağını ve tüm masrafları karşılayacağını bildirdi.' Bu açıklama, onun için sadece bir aygıt temini değil, aynı zamanda 'hayatımı normal şekilde yaşama umudu' anlamına geliyor.

Evini kaybettikten sonra kuzeninin verdiği bir odada yaşamaya başlayan El-Dehşan, hareket etmenin ne kadar güçleştiğini vurguluyor: 'Hayatım neredeyse durmuş durumda. Bu nedenle protez bacağıma kavuşmak istiyorum; böylece hayatıma devam edebilir, hareket edebilir ve gitmem gereken her yere rahatlıkla gidebilirim.' Bu sözler, protez temininin bireysel düzeyde yarattığı geri dönüşün önemini gösteriyor.

Genel bağlam ve çıkarımlar:

Gazze Şeridi'nde sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi ve binlerce kişinin uzuvlarını kaybetmiş olması, protez ve tıbbi cihazlara erişimi hayati hale getiriyor. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları ve yardım örgütlerinin rolü ön plana çıkıyor; El-Dehşan örneğinde olduğu gibi, hızlı ve bireye özel müdahaleler yaşam kalitesini doğrudan etkileyebiliyor. Ayrıca sınır geçişlerinde yaşanan uygulamalar, rehabilitasyon süreçlerinin ve cihaz temininin önünde ek engeller oluşturuyor.

Türk Kızılay'ın müdahalesi, El-Dehşan'ın günlük yaşama dönüş umudunu tazeledi. Bununla birlikte olay, sınır kontrolleri ve insani yardıma erişim arasındaki gerilimin nasıl somut sonuçlar doğurabileceğine dair bir örnek teşkil ediyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bacağını kaybeden 64 yaşındaki Mahmud Fuat el-Dehşan’ın Mısır’da aldığı protez bacağına Gazze’ye dönüşü sırasında İsrail askerlerince el konulurken, Türk Kızılay Gazzeli el-Dehşan’a yeni bir protez bacak temin etmeyi üstlendi.