Günlük yaşamda köprü: işaret diliyle görüntülü destek hattı Mersin'de

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden işaret diliyle anında iletişim desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşların kamu kurumları ve günlük yaşam alanlarında iletişim sorunlarını azaltmak için İşaret Dili ile Görüntülü Destek Hattı hizmetini hayata geçirdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sunulan uygulama, işaret dili bilen personel bulunmayan ortamlarda WhatsApp görüntülü arama yoluyla tercüman desteği sağlıyor.

Hizmet nasıl işliyor:

Vatandaşlar ek bir randevu almadan, hafta içi mesai saatleri içinde 0533 360 27 03 numarasına WhatsApp üzerinden görüntülü arama yaparak doğrudan Türk İşaret Dili tercümanına bağlanabiliyor. Görüntülü görüşme sırasında tercüman, vatandaş ile kurum görevlileri arasında köprü oluşturarak karşılıklı iletişimi sağlıyor. Hizmetin temel özellikleri arasında ücretsiz erişim ve randevu gerekmemesi öne çıkıyor.

Hedeflenen alanlar ve uygulama kapsamı:

Uygulama özellikle hastane, eczane, postane ve adliye gibi kurumlarda yaşanan iletişim güçlüklerinin giderilmesine odaklanıyor; bununla birlikte günlük yaşamda destek ihtiyacı olan farklı ortamlarda da hizmet sunuluyor. Belediye, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve günlük hayatlarında bağımsızlıklarını artırmayı amaçlıyor.

İşaret Dili ile Görüntülü Destek Hattı, aynı zamanda kurum personeli ile işitme engelli vatandaşlar arasında doğrudan ve hızlı bir çözüm yolu oluşturarak yanlış anlamaların ve prosedürel gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Türk İşaret Dili Tercümanı Esra Bakırdöven, uygulamanın amacını şu sözlerle özetledi: "İşitme engelli vatandaşlar herhangi bir kamu kurumuna gittiklerinde, orada işaret dili bilen birisi yoksa destek hattımızı arıyorlar. Biz WhatsApp üzerinden kendilerine destek veriyoruz; karşıdaki personel ve kendileri arasında bir köprü oluşturarak iletişim desteği veriyoruz."

Belediye yetkilileri, hattın ulaşılabilirliğini artırmak ve daha fazla kişiye hizmet sunmak için bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor. Hizmet hakkında bilgi almak veya destek almak isteyen vatandaşların belirtilen numaradan görüntülü arama yaparak doğrudan tercümana ulaşabilecekleri vurgulanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞTIKLARI İLETİŞİM SORUNLARINI AŞMALARINA YARDIMCI OLMAK AMACIYLA 'İŞARET DİLİ İLE GÖRÜNTÜLÜ DESTEK HATTI' ÜZERİNDEN HİZMET VERİYOR.