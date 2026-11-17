Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde okul yöneticilerinin liderliği öne çıktı

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Koordinasyon Toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri katıldı ve yeni eğitim modelinin okullardaki uygulama süreçleri masaya yatırıldı.

uygulama süreçleri ve değerlendirmeler:

Katılımcılar, TYMM kapsamında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirdi. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar tek tek ele alındı ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, uygulama süreçlerinin izlenmesi ve başarı ölçütlerinin netleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

yöneticilik sorumluluğu ve koordinasyon ihtiyacı:

Toplantıda söz alan Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul yöneticilerinin hedeflere ulaşmadaki kritik rolünü vurguladı. Ekici, süreçlerin etkin şekilde ilerlemesi için tüm paydaşlar arasında güçlü bir iş birliği ve tam koordinasyon sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi ve katılımcıların sunduğu tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

ERZURUM’DA "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ (TYMM) KOORDİNASYON TOPLANTISI", İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.