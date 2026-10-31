Kadınlar kayseride yatırımları ve hizmetleri masaya yatırdı

Toplantı ve katılımcılar:

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte AK Parti MKYK Üyeleri ve bölge sorumluları Meryem Karaköse ve Sibel Yıldırım, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

büyükkılıç'ın değerlendirmeleri:

Başkan Büyükkılıç, danışma meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek, belediyelerin merkeziyle taşrasıyla, büyükşehir ile ilçe iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı. "İyi ki varsınız" sözünü kullanarak teşkilata ve çalışanlara teşekkür eden Büyükkılıç, hizmetlerde birey odaklı, kimseyi dışlamayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Basın mensuplarına da şehrin tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür etti ve bu konularda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

erciyes, projeler ve gelecek hedefleri:

Büyükkılıç, kenti geleceğe taşıyacak projelere dikkat çekerek Erciyes'in turizmdeki başarısına değindi; 2025-2026 kış sezonunda 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırlandığını aktardı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne atletizm pistinin kazandırıldığını ve Erciyes Kayak Merkezi'nde dağ kızağı tesisinin hayata geçirildiğini hatırlattı ve macera tutkunlarını bölgeye davet etti.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere vatandaşlara sunulan imkânlara dikkat çeken Büyükkılıç, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti unvanlarını almasının şehri geleceğe taşıma vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi. Ayrıca kırsalı ihya eden yatırımların altını çizen Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekillerine teşekkür etti ve "Kayseri anlatılmaz, Kayseri yaşanır" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda teşkilat çalışmaları ve kadın kollarının faaliyetleri değerlendirildi; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Etkinlik sonunda Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi önünde nikâh işlemlerini tamamlayan bir çiftle kısa bir sohbet ederek, nikâh akitlerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; AK PARTİ KAYSERİ İL KADIN KOLLARI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NDA TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.