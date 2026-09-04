Turnaların sessiz ziyareti: Ekşisu sazlıklarında görüldü

Ekşisu sazlıklarında görüntülenen türler:

Erzincan merkezindeki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanında, halk arasında 'turna' olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar görüntülendi.

İzleme çalışmasının kapsamı:

Gözlemler, Erzincan’ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Çalışmanın öncelikleri arasında türlerin korunması, düzenli izlenmesi ve kışlama ile üreme alanlarının tespiti bulunuyor.

Habitat ve diğer türler:

Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda turnaların yanı sıra angut ve karabatak gibi çeşitli kuş türleri de gözlemlendi. Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret temalı türkülerine ilham veren bu kuşların yaz aylarında konaklayıp kışın daha sıcak bölgelere göç etmesi, bölgedeki izleme ve koruma çalışmalarının önemini arttırıyor.

ERZİNCAN’DA DOĞANIN ZARİF MİSAFİRLERİ: TURNALAR GÖRÜNTÜLENDİ