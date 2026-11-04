Tut ilçesinde sağanak sonrası Akçatepe ve Kaşlıca yolunda toprak kayması

Toprak kaymasının etkileri:

Adıyaman'ın Tut ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Akçatepe ve Kaşlıca köyleri arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi. Olay sonucu yolda biriken toprak ve çamur, güzergahın kullanımını zorlaştırdı.

Etkilenen güzergah ve ulaşım:

Akçatepe-Kaşlıca köy yolunda biriken malzeme nedeniyle araçlar bazı noktalarda ilerlemekte güçlük çekti. Yolda oluşan çamur ve kaygan zemin, sürüş güvenliğini düşürdü ve geçişi yavaşlattı.

Vatandaşların durumu:

Güzergahı kullanan vatandaşlar, özellikle sağanak sonrasında yolun belirli bölümlerinde daha dikkatli olmak zorunda kaldıklarını belirtti. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti ve bölgeden geçenlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE YAĞIŞLARDAN DOLAYI TOPRAK KAYMASI YAŞANDI.