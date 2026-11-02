Tutak'ta kadınların el emeği yeni gelir kapısı açıyor

Tutak'ta kadın üretimi ekonomiye entegre ediliyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kurulan kadın kooperatifi ve Tutak Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi, yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar geniş bir üretim yelpazesiyle kadınların istihdama katılımını sağlamayı hedefliyor. Merkez ve kooperatif ortak çalışmayla hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

Kooperatifin kuruluş yılı olarak 2026 kayıtlarına geçmiş; kuruluş, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkunun desteğiyle gerçekleşti. Kaymakam Coşkun, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin halka ulaştırılması için çalıştıklarını ve halı-kilim dokumacılığını gelecek nesillere aktarma gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Üretim çeşitliliği ve yerel iş birliği:

Kooperatif ilk etapta halı ve kilim dokumacılığıyla faaliyete başladı, kısa sürede yöresel yemekler ve el sanatları da üretim programına dahil edildi. Üretimde kulak mantısı, bohça mantısı, baklava, kete, su böreği gibi yerel lezzetler ile zeytinyağlı ve etli yaprak sarma öne çıkıyor. Tel peynirleri ise köylerden temin edilerek üretime entegre ediliyor.

Çalışma modelinde köylerde yaşayan kadınlar da aktif rol oynuyor; ihtiyaç duyulduğunda diğer kadınlarla iş birliği yapılarak üretim sürdürülebilir hale getiriliyor. Bu yaklaşım, hem kırsal dayanışmayı güçlendiriyor hem de üretim kapasitesini artırıyor.

Aile Destek Merkezi'nde eğitim ve sosyalleşme:

Aile Destek Merkezi'nde el sanatları, halı ve kilim dokuma kurslarının yanı sıra gitar, piyano ve spor eğitimleri de veriliyor. Merkezde 10'un üzerinde kursin devam ettiği, bu faaliyetlerden yüzlerce kadının yararlandığı belirtiliyor. Eğitimler hem mesleki beceri kazandırıyor hem de katılımcılara sosyal ağ oluşturarak özgüven sağlıyor.

Gitar kursuna yaklaşık üç aydır katılan Tuana Kayabaşı, temel akorları öğrendiğini ve üç-dört parçayı çalabildiğini aktardı. Eğitmen Oğuz Hoca eşliğinde derslere hafta içi devam eden Kayabaşı, kursun müzik öğrenmenin ötesinde arkadaşlık ve verimli vakit geçirme imkânı sunduğunu söyledi.

Tutak Kadın Kooperatifi Başkanı İkbal Kılıç Çiftçi, kooperatifin kuruluşundan bu yana kadın dayanışmasını ön plana çıkardıklarını belirterek tüm kadınları katılmaya davet etti. Çiftçi, kooperatifin amacını "kadınların el emeğini ekonomik değere dönüştürmek" olarak ifade ediyor ve slogan olarak "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur" sözünü benimsediklerini vurguluyor.

Yerel yönetim desteği, eğitim programları ve kooperatif yapısı bir araya gelerek Tutak'ta kadınların üretim kapasitesini artırıyor. Bu model, hem geleneksel el sanatlarının korunmasına hem de kırsal ekonomiye doğrudan katkı sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Yetkililer, üretimin kalitesini ve yenilikçiliğini geliştirmek için desteklerin süreceğini, ürünlerin pazarlama kanallarının genişletilmesiyle aile gelirlerinin kalıcı biçimde iyileştirilebileceğini belirtiyor.

AİLE DESTEK MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN KURSLARLA DA ÇOCUKLAR VE GENÇLER FARKLI ALANLARDA EĞİTİM ALIYOR.