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Tuvalle geçen altı dekada aynı tutkuyla 85 yaşındaki ressam Edremit'te 28. sergisini açtı

Burhaniyeli 85 yaşındaki ressam Saadet Erdoğan, 60 yıllık üretimini Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde 5-9 Ekim tarihlerinde 79 eserle sergiledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tuvalle geçen altı dekada aynı tutkuyla 85 yaşındaki ressam Edremit'te 28. sergisini açtı

Saadet Erdoğan'ın 28. sergisi Edremit'te

Burhaniye ilçesinden ressam Saadet Erdoğan, altmış yılı aşan sanat yaşamını Edremit'te sanatseverlerle buluşturdu. 85 yaşındaki Erdoğan, kariyerinin 28. sergisini Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde açtı. Açılış töreninde sanatçının torunu Kaya Dadalı piyanoyla etkinliğe eşlik ederek duygulu anlar yaşattı.

Sergi detayları:

Sergi, 5-9 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık kaldı ve her gün saat 17.00'ye kadar gezilebildi. Ziyaretçilerin ilgisini çeken gösterimde sanatçının farklı dönemlerinden seçilen 79 eser yer aldı.

Sanatçıdan notlar:

Resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Saadet Erdoğan, 60 yıldır sergi açtığını ve üretmeye devam ettiğini söyledi. Erdoğan, sergiyi gezenlere teşekkür ederek çalışmalarının ve sergilerinin sürdürüleceğini belirtti.

SERGİYİ GEZENLER

SERGİYİ GEZENLER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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