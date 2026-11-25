Tartışılan konular:

Bayburt’un Tuzcuzade Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm süreci, düzenlenen koordinasyon toplantısında kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya Kentsel Dönüşüm Başkanlığı proje uzmanı ve GEDAŞ yetkilileri katıldı. Oturumda, projenin teknik altyapı ihtiyaçları, imar ve uygulama aşamaları ile idari süreçler üzerinde duruldu.

Katılımcılar, saha koşullarının projeye etkilerini ve olası uygulama zorluklarını tartıştı. Teknik boyutta yapılması gereken tespitler; elektrik, yol ve altyapı bağlantılarının planlanması ile riskli yapıların tespitine yönelik yöntemleri kapsadı.

Saha incelemesi ve hak sahiplerinin talepleri:

Toplantının ardından dönüşüm alanında saha incelemesi gerçekleştirildi. Alandaki mevcut durum yerinde gözlemlenerek planlanan çalışmalar hakkında katılımcılar arasında doğrudan fikir alışverişi yapıldı. Bu aşamada hak sahiplerinin talep ve beklentileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi; katılımcıların taleplerinin projeye entegrasyonu üzerinde görüş birliğine varılmaya çalışıldı.

İlerleyiş ve koordinasyon:

Toplantıda vurgulanan temel yaklaşım, sürecin ilgili mevzuat ve belirlenen hedefler doğrultusunda, kurumlar arası koordinasyon içinde yürütülmesi oldu. Proje paydaşları, uygulama takvimi ve sorumluluk dağılımı konusunda mutabakata varılması gerektiğini belirtti. Sürecin ilerleyen safhalarında yeniden değerlendirme toplantıları ve ek saha kontrolleri planlanacağı kaydedildi.

Yetkililer, çalışmanın şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde sürdürülmesi; hak sahiplerine yönelik bilgilendirme ve ihtiyaçların takip edilmesi yönünde kararlılık bildirdi. Alanda yapılacak teknik düzenlemelerin, planlama aşamasındaki tespitlerle paralel ilerleyeceği ifade edildi.

TUZCUZADE MAHALLESİ'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ