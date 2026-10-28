Tuzla'da Başkomutan Caddesi'nde buluşma: başkan Bingöl esnaf ve komşularla sohbet etti

Ziyaretin rotası:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Aydınlı Mahallesi Başkomutan Caddesi boyunca yaptığı sokak gezisinde esnaf ve mahalle sakinleriyle buluştu. Cadde üzerinde iş yerlerini tek tek ziyaret eden Bingöl, karşılaştığı komşularıyla selamlaştı ve kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Gezi sırasında mahalle sakinlerinin gündelik yaşamları, caddeye ilişkin gözlemleri ve talepleri doğrudan başkana iletildi. Başkan Bingöl, ziyaret boyunca esnafa kolaylıklar dileyip gösterilen ilgi için teşekkür etti.

Esnafla sohbet ve taleplerin önemi:

Başkan Bingöl, vatandaşlarla kurduğu doğrudan iletişimin altını çizdi. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahalleyle kurulan bağı vurguladı ve şunları ifade etti:

"Bizim yerimiz, her zaman komşularımızın yanı. Bugün Aydınlı Mahallemiz Başkomutan Caddesi’nde kapı kapı esnafımızı ziyaret ettik, her bir komşumuzla selamlaştık, sohbet ettik, gönül gönüle verdik. Kimi zaman bir çay eşliğinde, kimi zaman ayaküstü bir sohbette sizleri dinlemek, düşüncelerinizi ve taleplerinizi doğrudan sizlerden duymak bizim için çok kıymetli. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm komşılarıma teşekkür ediyor, esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum."

Belediye yaklaşımı ve iletişim:

Bu tür mahalle buluşmaları, belediye yönetiminin yerinde tespit ve doğrudan iletişim politikasının bir parçası olarak sunuluyor. Başkan Bingöl'ün kapı kapı ziyaretleri, esnaf ve vatandaşların beklentilerinin birinci elden duyulmasını sağlıyor ve geri bildirimlerin doğrudan değerlendirilmesine olanak tanıyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, AYDINLI MAHALLESİ BAŞKOMUTAN CADDESİ'NDE ESNAFI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ