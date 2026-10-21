Tuzla'da sokaklar yenileniyor: Yenice ve Mescit mahallelerinde kapsamlı düzenleme

çalışmaların kapsamı ve amaçları:

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve sokaklara modern bir görünüm kazandırmak amacıyla yürüttüğü yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan müdahaleler hem trafik akışını kolaylaştırmayı hem de yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, uygulamaların mahalle talepleri doğrultusunda planlandığını belirtiyor.

yenice sokak projesi:

Yenice Sokak’taki asfalt düzenlemesi tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, mahalledeki komşularla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını dinlediğini ve çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Bingöl, Yenice Sokak için sadece asfalt seriminin değil, aynı zamanda 2.500 metrekarelik park alanı düzenlemesi, kaldırım yapımı ve güneş enerjili aydınlatma gibi ek düzenlemelerin de planlandığını aktardı.

Belediye, İSKİ’den gerekli izinlerin alınmasının ardından GİPTAŞ ile koordineli çalışarak Yenice hattı boyunca kesintisiz bir yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturmayı amaçlıyor. Bu uygulama, mahalle sakinlerinin yaya ve bisiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik uzun vadeli bir adım olarak görülüyor.

mescit mahallesi asfalt seferberliği:

Mescit Mahallesi’nde de yoğun asfalt çalışmaları yürütülüyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda Birlik, Cansu, Çim, Şükran, Morgül, Nedim ve Misket sokaklarında toplam 1.100 ton asfalt serildi. Başkan Bingöl, bu kapsamlı yenilemenin mahalleye ulaşım kalitesi ve sokak görünümü açısından olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Yerel yönetim yetkilileri, yapılan asfalt seriminin ardından yol çizgileri, kaldırım tamiratları ve sokak aydınlatmalarının da tamamlanacağını, böylece bölgedeki yaşam ve ulaşım standartlarının yükseltileceğini vurguladı. Çalışmaların Tuzla ve ilgili mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA BÖLGE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK İHTİYAÇ VE TALEPLERİ DİNLEDİ.