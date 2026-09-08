Üç kuşaktır süren pazarcılık geleneğini baba ve oğlu yaşatıyor

Bolu'da üç kuşaklık pazar mirası

Mehmet Kavuncu (44) ile oğlu Hakkı Can Kavuncu (19), Bolu pazarında aile yadigarı tezgahı omuz omuza açıyor. Üç kuşaktır süregelen pazarcılık geleneğini sürdürürken, dondurucu soğuklar, uzun mesailer ve uykusuz geceler günlük rutinin parçası haline geldi.

Tezgahın mevsimsel rotası:

Ailenin satış düzeni mevsimlere göre değişiyor. Kış aylarında ağırlıklı olarak yeşillik satışı yapılırken, yaz aylarında müşterilerin kış hazırlıkları için turşuluk ürünler, enginar ve bamya gibi ürünler tezgahta yer alıyor. Mehmet Kavuncu, sezonluk alışverişe göre tezgahın rotasını belirlediklerini ve 'dolaplık ürünler, kışlık ürünler' sattıklarını aktarıyor.

Günlük mesai ve işin zorlukları:

Hakkı Can, ortaokul yıllarında babasının yanında çalışmaya başladığını, 7'nci ve 8'inci sınıfta tezgaha gelmeye başladıklarını belirtiyor ve ailenin ticaretinin 'dededen babaya, babadan bana geliyor' sözleriyle aktarıldığını vurguluyor. Hem okul hem tezgahla geçen yılların ardından iş yoğunluğu devam etmiş; Hakkı Can şimdi okuldan mezun olarak mesleğe tam zamanlı katkı veriyor.

Pazarcılığın fiziki yükü ve çalışma saatleri dikkat çekici: Hakkı Can, geceleri geç saatlere kadar çalıştığını, 'gece 2'de ayaktayım, sabah 6'ya kadar' çalıştığını ve buna rağmen '2 saat uykuyla sabah 8'de buraya geliyorum' diye anlatıyor. Kış aylarında tezgahı açmak için bazen 'eksi 12, eksi 13 derece' soğukta beklediklerini, ıspanak yıkarken ellerini soğuk suda tutmak zorunda kaldığını söylüyor.

Baba Mehmet ise yaklaşık 20 yıldır pazarcılık yaptığını belirtiyor ve mesleği 'dedelerden kalma' bir iş olarak tanımlıyor. Mehmet, aileli bir emek döngüsü içinde olduklarını, zaman zaman iyi kazandıklarını bazen de zararla karşılaştıklarını, işin stresli yanlarını ve belirsizliklerini açıkça ifade ediyor: 'sıcak parayla çalışıyoruz, işin stresi var.' Geçen yıl yoğun kar nedeniyle 'yarım metrenin üstünde kar' olduğu için haftalarca pazaryerine tezgah açamadıklarını da aktarıyor.

Hem baba hem oğul için pazarcılık, ekonomik bir gelir kaynağı olmanın ötesinde aile bağlarını ve nesilden nesile geçen bir mesleki kimliği koruma çabası anlamına geliyor. Zorluklara rağmen tezgahı açık tutmak, ailenin ortak kararı ve emek paylaşımıyla sürüyor.

BOLU’DA ÜÇ KUŞAKTIR SÜREGELEN PAZARCILIK GELENEĞİNİ OMUZLAYAN 44 YAŞINDAKİ MEHMET KAVUNCU İLE 19 YAŞINDAKİ OĞLU HAKKI CAN KAVUNCU, DONDURUCU SOĞUKLARA VE UYKUSUZ GECELERE RAĞMEN ATA MESLEKLERİNİ TEZGAHTA YAN YANA YAŞATIYOR.