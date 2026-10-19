Üç nesil, bir dükkân: Balıkesir'de Aktürk ailesinin terzilik mirası

Üç kuşakta süren atölye hayatı

Balıkesir'de terzilik serüveni 1965 yılında Ali Aktürk ile başladı. O günden bu yana aynı dükkânda devam eden meslek, Ali'nin oğlu Nuri Aktürk ve torunu Dilara Zişan Aktürk ile üçüncü kuşağa ulaştı. Aile, hem geçim kaynağı olarak hem de el işçiliğine dayalı geleneksel terziliği yaşatma amacıyla ortak çalışma yürütüyor.

Ali Aktürk, mesleğe başlangıcında İsmet Tan'ın yanında öğrenim gördüğünü, askerlik dönüşü terziliğe devam ettiğini ve 1981'de kendi iş yerini açtığını

anlatıyor. Yıllar içinde Yeşilli Caddesi'ndeki dükkanın yıkılması sebebiyle adres değiştiren aile, bir dönem meslek birikimini oğullarına ve torunlarına aktarmaya odaklandı.

Ustalığın kuşaktan kuşağa aktarılması:

Aktürk ailesinde görev paylaşımı geleneksel bir düzeni yansıtıyor: dedemiz kesim yapıyor, babamız dikiyor, Dilara ise düğme dikme ve sökük açma gibi işler yanında kesim aşamasında da yer alıyor. Dilara, çıraklık eğitim merkezinde moda tasarımı bölümüne 2026 yılında başladığını ve küçük yaşlardan beri bu mesleği yapmak istediğini söylüyor. Ailenin ortak vurgusu, el işçiliğinin inceliklerinin sahada öğrenilmesi gerektiği yönünde.

Mesleğin karşılaştığı ekonomik ve yapısal zorluklar:

Balıkesir Terzi ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı olan Nuri Aktürk, mesleğe 1995'te başlayıp 1999'dan itibaren babasıyla çalıştığını, iş yerinin 2007'de kendisine devredildiğini belirtti. Nuri Aktürk, mesleğin günümüzde artan maliyetler, çırak yetiştirme güçlüğü ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle baskı altında olduğunu vurguluyor.

Aktürk, uygulanan vergi düzenlemelerinin bazı terzilerin iş yerlerini kapatmasına yol açtığını, ayrıca kira, elektrik, kargo giderleri ve kumaş fiyatlarındaki artışların özel dikim işlerini azalttığını ifade ediyor. Bu koşulların gençleri çıraklığa yönlendirmede zorluk yarattığını belirterek, "terzilik mesleği artık yok oluşa doğru gelmeye başladı" değerlendirmesini yapıyor.

Dayanışma ve çözüm arayışları

Oda olarak çözüm odaklı adımlar atıldığını söyleyen Nuri Aktürk, üyelerin malzeme maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı. Bu kapsamda kumaş, iplik, bobin ve fermuar gibi ürünlerin daha uygun fiyatla temin edilmesi amacıyla bir "malzeme ofisi" kurulmasının planlandığı ve projenin birkaç ay içinde faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Ailenin günlük mesaisi sabah dükkanı açmakla başlıyor ve zaman zaman gece geç saatlere uzuyor. Üç kuşak aynı dükkânda çalışmanın hem zorluklarını hem de motivasyonunu yaşayarak, terziliğin teknik bilgi ve el becerisini koruyup aktarabilmek için çaba gösteriyorlar. Aile, bu mirası korumaya devam ederek mesleğin sürdürülebilirliği için yerel çözümler üretmeyi amaçlıyor.

BALIKESİR'DE 1965 YILINDA ALİ AKTÜRK İLE BAŞLAYAN TERZİLİK GELENEĞİ, OĞLU NURİ AKTÜRK VE TORUNU DİLARA ZİŞAN AKTÜRK İLE ÜÇÜNCÜ KUŞAKTA SÜRÜYOR.