Üç ülkenin ortak tatbikatında hassas atışlarla hedefler imha edildi

Tatbikatın kapsamı ve icraatı

Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü - 2026 ortak askeri tatbikatına Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personeli katıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, katılımcılar belirlenen plan dahilinde farklı eğitim ve muharebe senaryoları çerçevesinde uygulamalı görevler icra etti.

Gerçekleştirilen atışlar ve hedeflerin imhası:

Tatbikatta görev alan topçu birlikleri tarafından gerçekleştirilen hassas atışlar sonucunda, açıklamada yer aldığı üzere terörist mevzileri, sığınakları ve başlıca askeri hedefler tamamen imha edildi. Yapılan atışların planlı ve hedef odaklı olduğu, atışların etkinliğiyle alan hedeflerinin tahrip edildiği vurgulandı.

Hazırlık süreci ve kuvvetlerin iş birliği:

Tatbikatın hazırlık safhasında Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askerlerinin birlikte görev yaptığı; uygulamalar sırasında askerlerin görevlerini yerine getirirken profesyonellik ve yüksek muharebe hazırlığı sergilediği bildirildi. Bu ortak eğitimlerin, birlikler arası koordinasyon ve sahada karşılıklı çalışabilirlik açısından önemli olduğu, personel arasındaki deneyim paylaşımının tatbikatın öne çıkan unsurları arasında yer aldığı belirtildi.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katıldığı "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatında gerçekleştirilen hassas topçu atışlarıyla terörist mevzileri, sığınakları ve başlıca askeri hedefleri imha edildi.