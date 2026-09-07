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Uçuşlar kül bulutlarıyla durdu: Anak Krakatau 7 havalimanında seferleri etkiledi

Anak Krakatau'nun art arda patlamaları sonucu oluşan kül bulutları 7 havalimanında seferleri aksattı; 2 bin 300 uçuş ve 270 binden fazla yolcu etkilendi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uçuşlar kül bulutlarıyla durdu: Anak Krakatau 7 havalimanında seferleri etkiledi

Endonezya'da Anak Krakatau'dan yayılan kül uçuşları durdurdu

Cuma günü başlayan ve günlerdir kül ile lav püskürten Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamalar, havacılık trafiğinde geniş çaplı kesintilere yol açtı. Volkanik kül, başkent Jakarta'ya hizmet veren iki havalimanının da aralarında bulunduğu 7 havalimanı için uçuşların geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, kesintiler nedeniyle 2 bin 300 uçuşun gecikme, iptal veya yönlendirme yaşadığını ve bunun sonucunda 270 binden fazla yolcunun etkilendiğini açıkladı.

Havalimanı kapanmaları ve yolcu etkisi:

Bakanlık özellikle Jakarta'nın en yoğun havalimanı olan Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 18.00'e kadar kapalı kalacağını bildirdi. Patlamalar nedeniyle oluşan kül bulutları ve görüş mesafesindeki azalma, uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğundan yönlendirmeler ve iptaller kaçınılmaz oldu. Yetkililer, operasyonel aksaklıkların süresinin külün yayılımına bağlı olarak uzayabileceğine dikkat çekti.

Volkanoloji uyarısı ve kül bulutu yükseklikleri:

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi (PVMBG), "önümüzdeki dönemlerde yeni patlamaların meydana gelme ihtimalinin yüksek olmaya devam ettiği" uyarısında bulundu. Kuruma göre son patlama Pazar günü saat 20.23'te kaydedildi. Patlamaların oluşturduğu volkanik kül bulutları, yanardağın Cava Adası tarafında 20 bin feet, Sumatra tarafında ve Java'daki Banten eyaletinin bazı bölgelerinde ise 50 bin feet yüksekliğe ulaştı.

Tarihsel bağlam:

Anak Krakatau, Krakatau'nun yeniden ortaya çıkan yapısı olarak biliniyor. 1883'teki büyük patlama sonrası eski Krakatau büyük ölçüde yok olmuş, denizde oluşan tsunamilerde 36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kaynaklara göre yaklaşık bir asır sonra aynı bölgede yeni bir volkan ortaya çıkmaya başlamış ve bu yeni yapıya "Krakatau'nun çocuğu" anlamında Anak Krakatau adı verilmişti.

Endonezya&#039;da Anak Krakatau Yanardağı&#039;nda art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle 7 havalimanı...

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle 7 havalimanı uçuşlara kapatıldı, 2 bin 300 uçuşun gecikmesi, iptali veya yönlendirilmesi nedeniyle 270 binden fazla yolcu etkilendi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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