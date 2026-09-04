Ülke çapında sahipsiz hayvan denetimi eylül ayında başlayacak

denetim kapsamı:

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle, 81 il genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Eylül ayı boyunca sahada görev yapacak müfettişler, valilikler, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idarelerinin sahipsiz hayvanlara ilişkin çalışmalarını yerinde inceleyecek.

gözden geçirilecek uygulamalar:

Denetimlerde sahipsiz hayvanların toplanmasına ilişkin uygulamalar, barınakların fiziksel ve idari durumu, hayvanların kısırlaştırılması ve tedavi süreçleri ile hayvan refahına yönelik çalışmalar kontrol edilecek. Barınaklardaki kapasite, hijyen ve bakım standartları detaylı şekilde değerlendirilecek.

raporlama ve takip süreci:

İki bakanlığın oluşturacağı ortak denetim mekanizması kapsamında ekipler, sahadan elde edilen bilgileri raporlayarak ilgili kurumlara iletecek. Denetimlerin önceliği ihmal ve aksaklıkların tespiti olup, mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğu bölgelerin belirlenmesi ve gerekli idari işlemlerin başlatılması hedefleniyor. Ayrıca barınakların mevcut durumunun ve uygulamaların mevzuata uygunluğunun incelenmesi planlanıyor.

SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK DENETİM YAPILACAK