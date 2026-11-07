Tarım üreticilerine uyarı: Erzincan ve çevresinde 7-10 kasım zirai don riski

erzincan için zirai don uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunduğu bildirildi.

Uyarının 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam etmesinin beklendiği

riskin niteliği ve kapsamı:

Bölge için yapılan açıklamada, Erzincan ve çevresinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği vurgulandı. Soğuk hava koşullarının özellikle dona duyarlı ürünlerde olumsuz etki yaratma riski taşıdığı kaydedildi.

üreticilere tedbir çağrısı:

Yetkililer, üreticilerin tarımsal faaliyetlerde oluşabilecek zararları en aza indirmek için gerekli tedbirleri almalarını, dona hassas ürünlerini korumalarını ve meteorolojik uyarıları düzenli olarak takip etmelerini istedi.

ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE 7-10 KASIM TARİHLERİ ARASINDA HAFİF VE YER YER ORTA KUVVETTE ZİRAİ DON BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ