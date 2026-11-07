Boyabat OSB üretim kapasitesini büyüttü: beş fabrika toplu açılışla üretime başladı

Boyabat OSB'de toplu açılış üretimi artırdı:

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Boyabat Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yapılan toplu açılış töreniyle beş yeni fabrikanın üretime başlamasını sağladı. Bu yatırımla OSB'de üretim yapan aktif işletme sayısı 13'e, toplam istihdam ise 461 kişiye yükseldi.

Yapılan açılış, bölgedeki sanayi altyapısının güçlenmesi ve yeni istihdam olanakları yaratılması açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Bölge yönetimi, devam eden projelerin tamamlanmasıyla üretim kapasitesinin daha da artacağını belirtiyor.

yatırım ve istihdam hedefleri:

Boyabat OSB'de toplam 59 sanayi parseli bulunuyor ve bugüne kadar 24 parsel tahsis edildi. Halihazırda inşaatı süren 6 fabrikanın tamamlanmasıyla ek 150 kişilik istihdam sağlanması ve 2027 itibarıyla toplam çalışan sayısının 611'e çıkarılması planlanıyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in açıkladığı diğer projeksiyona göre ise OSB'deki işletme sayısı tamamlanan yatırımlarla 21'e yükselirken, toplam istihdamın 600'ün üzerine çıkarak 700'e yaklaşması öngörülüyor.

siyasi ve yerel destek:

Törende konuşan Maviş, yatırımların önündeki engellerin aşılmasında katkısı bulunan eski Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Genç ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Maviş, ilçenin sanayileşme geçmişine değinerek, "Boyabat’ta 1960’lı yılların sonu ve 1970’li yılların başında tuğla ve kiremit sektörüyle başlayan sanayi kültürü, bugün organize sanayi bölgesi ile çok daha farklı sektörlere yayılıyor. Tuğla sektörü ekonomimiz ve istihdamımız açısından önemini korurken, OSB ile birlikte üretim yapımız çeşitleniyor" dedi.

Maviş ayrıca, "Bölgemizde 6 fabrikanın inşaatı sürüyor, 5 işletmemiz ise proje aşamasında. Yatırımların tamamlanmasıyla 2027 yılı içerisinde OSB’deki işletme sayısı 21’e yükselecek. Toplam istihdamın ise 600’ün üzerine çıkarak 700’e yaklaşmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı ve kamu kurumları, OSB yönetimi ile yatırımcıların iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

OSB AÇILIŞI