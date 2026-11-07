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Derede alkol alıp sızan kişinin düşme sanılması ekipleri alarma geçirdi

Hatay'da Özerli deresi yatağında alkol alıp sızan bir kişinin köprüden düştüğü zannedilince yapılan ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Derede alkol alıp sızan kişinin düşme sanılması ekipleri alarma geçirdi

Derede alkol alıp sızan kişi ihbarla kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde, Özerli deresi yatağında alkol aldıktan sonra baygınlık geçiren bir kişi, köprü altında hareketsiz halde görülünce çevredekiler tarafından düşmüş olabileceği düşünüldü ve acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu.

olayın gelişimi:

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler, köprü altındaki şahsın düşme sonucu yaralanmadığını; alkol nedeniyle sızmış olduğunu tespit etti. Görgü tanıklarının durumu yanlış yorumlaması, ekiplerin hızlı müdahalesini gerektirdi.

müdahale ve sağlık durumu:

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi ve kontrol amaçlı olarak Dörtyol Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde şahsın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dere yatağında alkol tüketirken hareketsiz kalan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Dere yatağında alkol tüketirken hareketsiz kalan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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