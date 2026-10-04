Ulubaba tepesine kurulan UHF rölesi afet haberleşmesinde yeni bir güvence oluşturuyor

Ulubaba UHF rölesi hizmete alındı

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından Adıyaman'daki amatör telsiz altyapısını güçlendirmek ve afetlerde haberleşme kapasitesini artırmak amacıyla Ulubaba Tepesi'ne yeni bir UHF rölesi kuruldu. TRAC Şanlıurfa Şubesi tarafından ruhsatlandırılan ve teknik çalışmaları tamamlanan sistem, bölgedeki amatör telsiz ağlarına entegrasyon için devreye alındı.

Kapsama ve saha testleri:

Röle, Adıyaman'da 2 bin 500 metre rakımlı Ulubaba Tepesi zirvesine konuşlandırıldı. Yapılan ilk saha testlerinde cihazın sadece Adıyaman ile sınırlı kalmayarak; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illerinin bazı bölgelerinden başarılı şekilde erişilebilir olduğu belirlendi. Ayrıca Osmaniye ve Hatay'ın Antakya çevresinin bazı noktalarına ulaşım sağlandığı, Malatya ve Elazığ yönünde gerçekleştirilen testlerden de olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

Gönüllü ekip ve gelecek planları:

Sistemin kurulumu ve işletmeye alınmasında TRAC Adıyaman Temsilcisi TA8CNG Cengiz Gümüş ile Adıyaman'daki amatör telsizciler, TRAC Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi TA8MOZ Mustafa Özbakır ve teknik destek için bölgeye gelen TA2ZU Efe Özçağlar ile TA1DF Hüseyin Odabaş ve çok sayıda gönüllü amatör telsizci görev aldı. TRAC yetkilileri, rölenin performansının düzenli olarak takip edileceğini, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesi ve kapsama performansının artırılması amacıyla yeni teknik çalışmaların ilerleyen süreçte gerçekleştirileceğini açıkladı.

Projenin hedefi, farklı bölgeler arasındaki amatör telsiz haberleşmesini güçlendirerek kapsama alanını genişletmek ve özellikle afet ile olağanüstü durumlarda haberleşmenin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlamak. TRAC, projeye katkı sunan gönüllülere teşekkür ederek Ulubaba UHF rölesinin bölgedeki haberleşme çalışmalarına uzun yıllar hizmet etmesini hedefliyor.

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ (TRAC) TARAFINDAN ADIYAMAN’DAKİ AMATÖR TELSİZ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE AFETLERDE HABERLEŞME KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ULUBABA TEPESİ’NE KURULAN UHF RÖLESİ HİZMETE ALINDI.