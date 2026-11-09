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Tatiller sünnet için neden uygun zamanlar olarak öneriliyor

İdris Kıvanç Cavıldak, sünnet için ara tatillerin enfeksiyonsuz ve hızlı iyileşmeye imkan sunduğunu; en uygun dönemlerin 6 ay–2 ve 5–7 yaş arası olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tatiller sünnet için neden uygun zamanlar olarak öneriliyor

uzmanın tanımı: sünnet cerrahi bir işlemdir

Liv Hospital Samsun Üroloji Kliniği'nden Op. Dr. İdris Kıvanç Cavıldak, sünnetin İslam dünyasında geleneksel bir uygulama olmasının ötesinde tıbben de önemli bir cerrahi girişim olduğunu vurguladı. Sünnet işleminde penisin uç kısmını örten deri çıkarılarak dış dokuda küçülme sağlandığını belirten Cavıldak, işlem sırasında ve sonrasında bazı komplikasyonların görülebileceğini söyledi.

Uzman, günümüzde sünnet uygulamalarının yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından yapılması gerektiğini; geçmişte fenni sünnetçilerce yapılan işlemlerin sünnet hatalarına yol açtığını aktardı.

sünnet hataları ve olası sonuçları:

Cavıldak, sünnetteki yanlış uygulamaların kalıcı problemlere neden olabileceğini belirterek hataları şu şekilde özetledi: kesinin dairesel ve eşit yapılmaması penis dokusunda eğriliklere yol açabilir, fazla doku alınması gelişim çağında doku büyümesini engelleyerek normal boyun elde edilememesine neden olabilir. Ayrıca penis başının kesilmesi veya idrar kanalının zarar görmesi gibi ciddi komplikasyonlar da söz konusudur.

Bu tür hataların iyileşme sürecinde enfeksiyon riskini artırdığını ve çocuğun yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Cavıldak, sorunların erken tespit ve müdahale ile giderilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca operasyon sırasında sinir dokularının zarar görmesi halinde his kaybı gelişebileceğini; bunun yetişkin dönemde cinsel hayatı etkileyebileceğini vurguladı.

cerrahi teknik, ekipman ve riskler:

İşlem sırasında kullanılan ekipmanın doğru seçimi ve yanlış dozajın önlenmesi gerektiğini belirten Cavıldak, lazer gibi hassas yöntemlerde bile uygulama tekniğinin his kaybına yol açabileceğini söyledi. Operasyonu yapan uzmanın kesiyi yaptığı cihazın ayarlarına özen göstermesi gerektiğini; aksi halde geri dönüşü olmayan his kayıpları ve görsel sorunların ortaya çıkabileceğini aktardı.

Hekim dışı uygulamalar veya deneyimsiz kişilerce yapılan sünnetlerin sünnet hatası riskini belirgin şekilde artırdığını, bu nedenle işlem öncesi uzman değerlendirmesinin şart olduğunu ifade etti.

zamanlama ve iyileşme süreci:

Cavıldak, sünnetin lokal anestezi ile dakikalar içinde tamamlanabilen bir operasyon olduğunu, ancak sonrasındaki iyileşme döneminin hızlı ve enfeksiyonsuz olması için doğru zamanlama ve bakımın önemli olduğunu söyledi. Özellikle ara tatillerin, çocuğun dinlenme ve bakımı için uygun koşullar sağlaması nedeniyle sünnet için elverişli dönemler olduğunu belirtti.

Uzmanın önerisine göre en uygun dönemler 6 ay–2 yaş ve 5–7 yaş aralıklarıdır. Yenidoğan dönemiyle ilgili olarak Cavıldak, "Yenidoğan (ilk 30 gün) sünnetinin, bebeğin hayata tutunma sürecine ek yük getirebileceği" görüşünü paylaştı ve gereklilik yoksa beklemenin daha doğru olabileceğini ifade etti.

Sonuç olarak Cavıldak, sünnetin basit görünen bir cerrahi müdahale olsa da işlemin alanında uzman bir hekim tarafından yapılmasının, doğru zamanlamanın ve steril koşullarda bakımın enfeksiyonsuz ve hızlı iyileşme için belirleyici olduğunu vurguladı. Herhangi bir komplikasyon belirtisinde zaman kaybetmeden uzman hekimle iletişime geçilmesi gerektiğini hatırlattı.

OP. DR. İDRİS KIVANÇ CAVILDAK

OP. DR. İDRİS KIVANÇ CAVILDAK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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