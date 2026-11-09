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Gençler Muğla'nın tarihi sokaklarını objektiflerine taşıdı

Muğla'da Genç Ofis'in düzenlediği Fotoğrafçılık Atölyesi'ne katılan gençler, teorik bilgilerini tarihi sokaklarda uygulayarak kent dokusunu fotoğrafladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gençler Muğla'nın tarihi sokaklarını objektiflerine taşıdı

Atölyede eğitim ve uygulama:

Muğla'da Genç Ofis çatısı altında gerçekleştirilen Fotoğrafçılık Atölyesi, katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitim sundu. Atölye süresince gençler; kompozisyon, ışık kullanımı ve kadraj teknikleri gibi temel fotoğrafçılık konularında bilgi edindi. Öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen saha çalışmasında, katılımcılar kentin tarihi sokaklarına çıkarak teoriyi uygulamaya dökme fırsatı buldu.

Gençlerin keşfi ve çekim odakları:

Sahada genç fotoğrafçılar, Muğla'nın tarihi dokusunu, mimari öğelerini ve sokak yaşamının küçük ayrıntılarını objektiflerine yansıttı. Farklı bakış açılarıyla yapılan çekimler; cephe detayları, taş dokular, dar sokakların perspektifi ve ışık-gölge oyunlarını ön plana çıkardı. Bu süreç, katılımcıların gözlem yeteneklerini ve estetik anlayışlarını geliştirmelerine katkı sağladı.

Atölyenin amacı, gençlerin fotoğrafçılık alanındaki bilgi ve becerilerini artırmak, sanatsal ilgilerini teşvik etmek ve teorik bilgiyi uygulamayla pekiştirmektir. Uygulama deneyimi sayesinde katılımcılar, hem mesleki teknikleri deneyimledi hem de yaşadıkları kentin görsel zenginliklerini daha yakından tanıma fırsatı elde etti.

GENÇLER TARİHİ SOKAKLARI FOTOĞRAF KARELERİNE TAŞIDI

GENÇLER TARİHİ SOKAKLARI FOTOĞRAF KARELERİNE TAŞIDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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