Türkiye ve Mısır ortak tatbikatla denizlerde iş birliğini perçinledi

Dostluk Denizi/Bahr El Sadaka-2026 tatbikatı İskenderiye açıklarında tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortaklığında düzenlenen tatbikat, Mısır ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz sahasında icra edildi. Bir hafta süren faaliyetler, iki ülke deniz kuvvetleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı çalışılabilirliğin artırılması hedefiyle planlandı.

Tatbikatın kapsamı ve amaçları:

Dostluk Denizi/Bahr El Sadaka-2026 tatbikatı, planlanan senaryolar doğrultusunda deniz, hava ve amfibi harekât kabiliyetlerinin birlikte test edilmesine odaklandı. Eğitimler; amfibi harekât, hava-deniz entegrasyonu, özel harekât unsurlarının eş zamanlı icraatı ve arama-kurtarma senaryolarını içerdi. Amaç, birliklerin ortak prosedürlerde uyumunu kuvvetlendirerek bölgesel güvenliğe katkı sağlamaktı.

Türk unsurlarının katılımı ve gösterileri:

Tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri tarafında TCG Anadolu öne çıkan unsur oldu. Ayrıca TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Meltem hücumbotu, 2 adet SH-70 helikopter, 3 adet AH-1W taarruz helikopteri ve 3 adet TB-3 insansız hava aracı katıldı. Tatbikat süresince hava vasıtaları, SAT timi, Amfibi Hücum Timi ve 1. Sınıf Dalgıç Timleri tarafından gerçekleştirilen manevra ve gösteriler dikkat çekti; TCG Anadolu’dan yapılan sunumlarda yerli ve milli savunma sistemleri sergilendi.

Mısır unsurları ve gözlemci günü:

Mısır Deniz Kuvvetleri tarafından tatbikata çok maksatlı amfibi gemi Gamal Abdel Nasser ile birlikte M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gibi unsurlar katıldı. Tatbikat programı 4 Kasım’da başladı; 8 Kasım tarihinde düzenlenen Seçkin Gözlemci faaliyetleri kapsamında iki ülkenin komutanları sahada bulundu.

Seçkin Gözlemci gününde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy iştirak ederek tatbikatın icrasını yerinde takip etti. Yapılan faaliyetler, ortak yeteneklerin sınanması ve deniz güvenliğine katkı sağlanması açısından başarılı bulundu.

Tarafsız gözlemler, gösterilerin ortak kapasiteyi pekiştirdiğini ve bölgesel iş birliğini güçlendirdiğini işaret ediyor. Tatbikatın sona ermesiyle iki ülke arasında askerî ve operasyonel tecrübe paylaşımının derinleştirilmesi hedefleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İLE MISIR DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NIN MISIR'IN EV SAHİPLİĞİNDE İSKENDİRİYE AÇIKLARINDA DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN DOSTLUK DENİZİ 2026 TATBİKATI BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TATBİKAT PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE SERGİLENEN TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ GÖZ DOLDURDU.