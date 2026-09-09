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Umman Körfezi'nde M/T Riesco battı: CENTCOM görüntülerde yangını doğruladı

CENTCOM, ABD saldırısında vurulan İran tankeri M/T Riesco'nun Umman Körfezi'nde alev alıp battığını ve paylaşılan görüntülerin bunu doğruladığını açıkladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 06:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Umman Körfezi'nde M/T Riesco battı: CENTCOM görüntülerde yangını doğruladı

CENTCOM açıklaması:

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) yayımladığı açıklamada, ABD tarafından hedef alınan İran’a ait ham petrol tankerlerinden M/T Riesco'nun Umman Körfezinde battığını duyurdu. Kurumun paylaştığı görüntülerde, büyük tankerin füzelerle vurulduktan sonra alevler içinde kaldığı ve kademeli biçimde sulara gömüldüğü görülüyor.

Açıklamada ayrıca, ABD güçlerinin hedef tespitinin ardından mürettebata gemiyi terk etmeleri talimatını verdiği ve personelin tahliye edilmesinden sonra gemilerin vurulduğu belirtildi.

saldırının kapsamı ve gerekçesi:

CENTCOM, 8 Eylül tarihinde misilleme kapsamında İran’a ait beş ham petrol tankerinin vurulduğunu bildirdi. Etkilenen gemiler arasında M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 ve M/T Riesco ile Hark Adası yakınlarındaki M/T Derya yer alıyor. Açıklama, bu adımların DMO'nun son iki gün içinde ABD'ye ait bir savaş gemisini iki kez balistik füzelerle hedef almasına karşılık alındığını vurguladı.

Paylaşılan görsel ve video materyaller, vurulan tankerlere ilişkin hasarın ve yangının boyutunu belgeleyici nitelikte. CENTCOM’un beyanı, operasyonun hedef odaklı ve mürettebat güvenliğini dikkate alacak şekilde yürütüldüğünü ifade ediyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD tarafından vurulan İran tankerlerinden &quot;M/T Riesco&quot;nun Umman...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD tarafından vurulan İran tankerlerinden "M/T Riesco"nun Umman Körfezi’nde battığını açıkladı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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