Aynı kilo kaybı, farklı cilt toparlanmaları: nedenleri ve cerrahi zamanlama

Kilo kaybı aynı, cilt tepkisi farklı olabilir:

Kilo verme miktarı tek başına ciltteki değişimi belirlemiyor. Örneğin 100 kilogramdan 75 kilograma inen bir kişinin başlangıç ağırlığının yüzde 25'ini kaybetmesi ile 150 kilogramdan 125 kilograma inen bir kişinin yaklaşık yüzde 17'lik kaybı benzer aralıklarda olsa da ciltte ortaya çıkan görüntü farklılık gösterebiliyor. Medicana Ataşehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, ciltteki sarkma ve toparlanma sürecini etkileyen bir dizi faktörü vurguluyor.

Hangi faktörler etkiliyor:

Yaş, derinin kalınlığı ve elastikiyeti, deri altındaki yağ dokusunun miktarı ve kişinin geçmişte yaşadığı kilo değişimleri değerlendirmede öne çıkıyor. Prof. Dr. Doğan, tekrarlayan kilo alıp vermenin ciltteki gevşekliği artırabildiğini ve bunun 'derinin hafızası' olarak tanımlanabildiğini belirtiyor. Ayrıca güneş maruziyeti gibi çevresel etkiler de deri kalitesini etkileyerek toparlanmayı zorlaştırabiliyor.

Yüz ve karın bölgesi neden farklı tepki veriyor:

Kilo kaybı yüz bölgesinde yağ dokusu azalmasına bağlı olarak yanaklarda hacim kaybı ve çökük bir görünüm yaratırken, karın bölgesindeki sarkma daha çok deri fazlalığı, deri altı yağ dokusu ve karın duvarındaki gevşeklik gibi birden fazla unsurun birleşiminden kaynaklanıyor. Doğan, muayenede bu unsurların ayrı ayrı değerlendirildiğini ve kişinin şikâyetinin hangi dokulardan kaynaklandığının saptanmasının tedavi planını belirlediğini ifade ediyor.

Ameliyatın zamanlaması ve değerlendirme kriterleri:

Cerrahi müdahale planlanmadan önce son aylardaki kilo seyrinin stabil olması bekleniyor; çünkü kilo verme süreci devam eden kişilerde vücut ölçüleri değişmeye devam edebiliyor. Prof. Dr. Doğan, deri fazlalığının günlük yaşamı olumsuz etkileyen durumlar oluşturması halinde (yürüme sırasında deri kıvrımlarının sürtünmesi, tekrarlayan pişikler, yara oluşumu) cerrahi değerlendirmenin gündeme gelebileceğini vurguluyor.

Ameliyat öncesi değerlendirmede ayrıca hastanın beslenme durumu ve yara iyileşmesini etkileyebilecek sağlık sorunları inceleniyor. Özellikle obezite cerrahisi geçirenlerde vitamin ve mineral eksiklikleri görülebildiği, kontrolsüz diyabet gibi durumların cerrahi takvimini etkileyebildiği aktarılıyor. Ayrıca ameliyat sonrası yeniden belirgin kilo değişimleri, işlem yapılan bölgelerin görünümünü etkileyebileceği için kilo kontrolü ameliyat sonrasında da önem taşıyor.

Sonuç olarak, aynı miktarda kilo veren iki kişide farklı cilt sonuçları görülmesi normal; uygun tedavi kararı verirken başlangıç ağırlığının oranı dışında yaş, deri özellikleri, kilo geçmişi, beslenme ve genel sağlık durumu birlikte değerlendirilmelidir.

MEDİCANA ATAŞEHİR HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. FATİH DOĞAN