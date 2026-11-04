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Sinop UMKE'ye 16 gönüllü katıldı, afet müdahalesi güçlendi

2-3 Kasım'daki temel eğitimi tamamlayan 16 kişi UMKE'ye katıldı; eğitim medikal kurtarma, güvenlik ve zorlu saha uygulamalarını kapsadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sinop UMKE'ye 16 gönüllü katıldı, afet müdahalesi güçlendi

Sinop UMKE eğitim dönemi tamamlandı

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen UMKE Temel Eğitimi, 16 sağlık personelinin başarıyla tamamlamasıyla sona erdi. Eğitim programı, afet ve acil durumlarda sahada görev alacak gönüllülerin yetkinliklerini artırmayı hedefledi.

Eğitimin kapsamı ve uygulamaları:

Katılımcılar, teorik ve pratik oturumlarda medikal kurtarma, afet yönetimi, güvenlik, haberleşme ve zorlu saha koşullarında yaşam konularında eğitim aldı. Eğitim kapsamına ayrıca UMKE araç ve ekipmanlarının yerinde incelenmesi ile acil müdahale ünitelerinin tanıtımı da dahil edildi. Sahada yapılan uygulamalar, ekip çalışması ve hızlı müdahale becerilerini ön plana çıkardı.

Ziyaret ve teşekkürler:

Programı yerinde inceleyen Dt. Halil İbrahim Ustaoğlu (Destek Hizmetleri Başkanı), Ali Kuzu (Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı) ve Dr. Aslı Kavizade (Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı), eğitimin ayrıntılarını eğitimcilere sorarak katılımcılarla bir araya geldi. Organizasyonu başarıyla yürüten eğitmenlere ve emeği geçen tüm personele teşekkür edildi.

Eğitimin yürütülmesinde görev alan eğitmenler arasında ATT İbrahim Erşahin, ATT Murat Yaşar, ATT Nurullah Yıldız, Hemşire Selda Alkan, ATT Muzaffer Yazar ve Psikolog Macide Özkan yer aldı. Eğitim sonunda 16 yeni gönüllü, UMKE ailesine dahil edilmeleriyle tebrik edildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin afetlere hazırlık bakımından önemine vurgu yaparak, gönüllü kadroların güçlendirilmesinin saha müdahalelerinin etkinliğini artıracağını belirtti. Yeni katılan gönüllülerin sahada alacakları görevlerle ildeki acil durum kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN UMKE TEMEL EĞİTİMİ’Nİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 16 YENİ...

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN UMKE TEMEL EĞİTİMİ’Nİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 16 YENİ GÖNÜLLÜ SAĞLIK PERSONELİ, ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) BÜNYESİNE KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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