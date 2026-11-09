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Umut pedallarla yükseldi: Akdeniz'de yüzlerce genç geleceğe sürdü

Mersin Akdeniz'de düzenlenen 3. Akdeniz Bisiklet Turu'nda yüzlerce çocuk ve genç, spor ve madde bağımlılığına karşı farkındalık için pedal çevirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Umut pedallarla yükseldi: Akdeniz'de yüzlerce genç geleceğe sürdü

Akdeniz'de gençler pedallarla geleceğe taşındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Akdeniz Bisiklet Turu, çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, hem sporu teşvik etmeyi hem de gençleri madde bağımlılığından uzak tutma konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladı.

etkinliğin amacı:

Organizasyon, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekmek için planlandı. Katılımcılar bisikletleriyle belirlenen parkurda pedal çevirirken, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi üzerine mesajlar verildi. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen kortej ve bilgilendirme çalışmaları, ailelerin ve gençlerin sürece dahil olmasını sağladı.

katılımcılar ve destekçiler:

Etkinlik, Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar öncülüğünde, Akdeniz Kaymakamlığı desteğiyle düzenlendi ve yüzlerce çocuk ve genç organizasyona katıldı. Mehmet Dindar, amaçlarının yalnızca bir bisiklet turu düzenlemek olmadığını vurgulayarak, gençleri spora kazandırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak istediklerini söyledi.

Dindar, etkinliği şöyle özetledi: "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek, onları kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutmak, sağlıklı ve bilinçli bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz 3. Akdeniz Bisiklet Turunu büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdik" dedi.

Etkinlikte ayrıca gençlere yönelik spor alanları ve sosyal imkânların artırılmasının önemi üzerinde duruldu. Dindar, destek veren Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci, kurumlar, bisiklet dernekleri, gönüllüler ve katılımcılara teşekkür etti.

Organizasyonun sonuna doğru, yüzlerce çocuğun ve gencin aynı amaç doğrultusunda pedal çevirmesinin gelecek için umut verici olduğu ve benzer projelerin düzenlenmesinin önemine dair vurgular yapıldı.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BU YIL 3.’SÜ DÜZENLENEN AKDENİZ BİSİKLET TURU, ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BU YIL 3.’SÜ DÜZENLENEN AKDENİZ BİSİKLET TURU, ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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