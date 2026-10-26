Umuttepe'de kaynaşma: üniversiteliler üç gün boyunca müzik ve etkinlikle iç içe

Umuttepe kampüsünde üç günlük kaynaşma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe Kampüsü'nde düzenlenen 'Gelin Tanış Olalım' etkinliği, üniversiteye ülkenin dört bir yanından gelen öğrencilerin kaynaşması ve kente uyum sağlamasını hedefledi. Üç gün süren program boyunca kampüs, atölyeler, yarışmalar, spor etkinlikleri ve konserlerle doldu.

etkinlik çeşitliliği ve öğrenci katılımı:

Atölyeler, yarışmalar ve alan etkinlikleri öğrencilere hem eğlence hem de etkileşim fırsatı sundu. Spor aktiviteleri ve kültürel programlar yoğun ilgi görürken, öğrenci kulüp ve takımları açtıkları stantlarda ziyaretçilere bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sundu. Bu stantlar etkinliğe canlılık ve yönlendirme sağladı.

teknoloji sergileri ve final konseri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Kılavuz Teknoloji Takımları, daha önce yarışmalarda ödül alan projelerini alanda sergileyerek gençlere ilham verdi. Üçüncü gün gerçekleştirilen finalde sahne alan Bitinya konseriyle program son buldu; KOÜ'lü öğrenciler yeni arkadaşlıklar kurma ve unutulmaz anlar yaşama fırsatı buldu.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UMUTTEPE KAMPÜSÜ’NDE ÜÇ GÜN BOYUNCA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE ÖĞRENCİLER; ATÖLYELER, YARIŞMALAR, SPOR AKTİVİTELERİ VE KONSERLERLE BİR ARAYA GELDİ. BİTİNYA KONSERİYLE SONA EREN ORGANİZASYON, GENÇLERE SOSYALLEŞME VE YENİ ARKADAŞLIKLAR KURMA FIRSATI SUNDU.