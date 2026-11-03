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Üniversite ve müftülük arasında yeni dönemde iş birliği vurgusu

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yeni İl Müftüsü Hasan İzmirli'yi ziyaret edip kurumlar arası iş birliği ve kültürel eğitim konularını görüştü.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversite ve müftülük arasında yeni dönemde iş birliği vurgusu

Üniversite ve müftülük arasında yeni dönemde iş birliği vurgusu

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni temsilen, Kütahya İl Müftülüğü görevine yeni atanan Hasan İzmirli'ye makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Rektör Kızıltoprak, İzmirli'ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti ve nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

Görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya İl Müftülüğü arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaları ve kurumsal iş birliği imkânlarını değerlendirdi. Özellikle eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerin yanı sıra toplumsal değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik iş birliklerinin önemi üzerinde duruldu. Yapılan görüşmede karşılıklı fikir alışverişiyle, iki kurumun şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yapabileceği katkılar ele alındı.

Kurumlar arası iletişim ve iş birliği:

Rektör Kızıltoprak, üniversite ile il müftülüğü arasındaki iletişim ve dayanışmanın geliştirilmesinin altını çizdi. Kızıltoprak, güçlü bir iletişim ağı ve ortak projelerin Kütahya'nın sosyal dokusuna olumlu yansımaları olacağına inandığını belirtti. Ziyaret, tarafların karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerle son buldu; Rektör Kızıltoprak, İl Müftüsü Hasan İzmirli'ye yeni görevinde üstün başarılar diledi.

DPÜ REKTÖRÜ KIZILTOPRAK&#039;TAN MÜFTÜ HASAN İZMİRLİ&#039;YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

DPÜ REKTÖRÜ KIZILTOPRAK'TAN MÜFTÜ HASAN İZMİRLİ'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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