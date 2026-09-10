Kayseri'de 74. ERVA spor okulu açıldı: çocuk suçlarında tarihsel düşüş

açılış töreni ve katılımcılar:

Kayseri Valiliği tarafından yürütülen ERVA Spor Okulları Projesi'nin 74. halkası olan İNOVDER ERVA Spor Okulu, düzenlenen törenle hizmete girdi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkan Vekili Gökhan Ülke, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta sporcuların gösterileri dikkat çekti ve program kurdele kesimi ile son buldu.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Vali Gökmen Çiçek, ERVA projesinin bugün itibarıyla 74 ayrı mahallede ve okulda sürdüğünü ve projeye katılan sporcu sayısının 18 bin 250 olduğunu vurguladı. Çiçek, spor okullarının sadece sportif gelişime değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesine hizmet ettiğini belirtti. Konuşmasında 'bu topraklarda millet olmanın bedelini ödedik' ifadesini kullanan Vali Çiçek, gençleri uyuşturucu ve suça karşı koruma kararlılıklarını sıkça tekrarladı ve 'Hiçbir çocuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz' mesajını öne çıkardı.

başarılar ve gelecek hedefleri:

Vali Çiçek, özellikle 2026 yılında Kayseri'de çocuk suçlarında tarihin en büyük düşüşünü yaşadıklarını açıkladı ve başarının saha çalışmalarının, ailelerin, hocaların, okul aile birliklerinin ve antrenörlerin ortak çabasıyla mümkün olduğunu söyledi. Üç yıllık süreçte elde edilen sportif başarılar da dikkat çekici: konuşmada 530 madalya kazanıldığı ve yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin güçlü bir konuma geleceği öngörüldü. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da saha ve teknik kadrolardaki yoğun çalışmaya işaret ederek, mahallelerde süregelen antrenman ve eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Program dua ve kurdele kesimiyle tamamlandı ve İNOVDER ERVA Spor Okulu resmen açıldı. Yetkililer, projenin yaygınlaşmasıyla hem sportif başarı hem de toplum güvenliği açısından sürdürülebilir kazanımlar hedeflediklerini yeniden ifade etti.

AÇILIŞ PROGRAMINDA KONUŞAN KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, "KAYSERİ’DE 2026 YILINDA ÇOCUK SUÇLARINDA TARİHİN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜNÜ YAŞIYORUZ" DEDİ.