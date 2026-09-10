Dolar 48,4100 -0,16%
Euro 56,4962 -0,01%
Bist 14.446,99 -0,40%
Altın Gram 6.882,32 -0,87%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 101,95 +0,73%
--°

Çiftçi kayıt sistemi başvuruları başladı: üreticiler son tarihe kalmasın

İl Müdürü Abdulkadir Akkan, 2027 üretim yılı ÇKS başvurularının 1 Eylül 2026'da başladığını ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2026 olduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çiftçi kayıt sistemi başvuruları başladı: üreticiler son tarihe kalmasın

2027 üretim yılı çks başvuruları başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının başladığını açıkladı. Akkan, başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2026 olduğunu belirtti.

Başvuru yöntemleri ve işlem adımları:

Üreticiler ÇKS başvurularını iki yolla yapabiliyor: e-Devlet üzerinden çevrimiçi başvuru veya doğrudan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat. Kaydı olmayan yeni üreticilerin sisteme kayıt yaptırmaları, mevcut kaydı olanların ise bilgilerini güncelleyerek doğruluğunu teyit etmeleri gerekiyor. Kayıt işlemlerinin eksiksiz tamamlanması, tarımsal desteklemelerden yararlanabilmek için ön koşul olarak öne çıkıyor.

ÇKS'nin önemi ve uyarılar:

Akkan, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için başvurularını son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Üreticilere seslenen Akkan, 2027 üretim yılı ÇKS başvurularınızı 31 Aralık 2026 tarihini beklemeden tamamlamanızı önemle rica ediyorum dedi. Başvuru trafiğinin yoğun olabileceği unutulmamalı; eksik belge veya güncelleme gereksinimleri nedeniyle gecikmeler yaşanabilir.

Üreticiler, kayıt süreciyle ilgili detaylı bilgi ve belge listesi için İl veya İlçe Müdürlükleriyle iletişime geçebilir ya da e-Devlet yönlendirmelerini takip edebilir. Zamanında ve doğru kayıt, hem destek ödemeleri hem de tarımsal planlama açısından önem taşıyor.

2027 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI BELİRTEN TARIM VE ORMAN İL...

2027 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI BELİRTEN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ ABDULKADİR AKKAN, ÜRETİCİLERİN BAŞVURULARINI 31 ARALIK 2026 TARİHİNE KADAR TAMAMLAMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor
images

kayıpların ardından kutsal topraklarda buluşma
images

İki ilçe arasındaki 7 kilometrelik bağlantı yolu sathi kaplamayla yenilendi
images

Kapuz plajı'nda yaz havası: yasak kalkınca sahil doldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor

Kars’ta arıcılığı güçlendiren saha hamlesi: kovan başına 250 TL’ye kadar destek

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı