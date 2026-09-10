Çiftçi kayıt sistemi başvuruları başladı: üreticiler son tarihe kalmasın

2027 üretim yılı çks başvuruları başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının başladığını açıkladı. Akkan, başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2026 olduğunu belirtti.

Başvuru yöntemleri ve işlem adımları:

Üreticiler ÇKS başvurularını iki yolla yapabiliyor: e-Devlet üzerinden çevrimiçi başvuru veya doğrudan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat. Kaydı olmayan yeni üreticilerin sisteme kayıt yaptırmaları, mevcut kaydı olanların ise bilgilerini güncelleyerek doğruluğunu teyit etmeleri gerekiyor. Kayıt işlemlerinin eksiksiz tamamlanması, tarımsal desteklemelerden yararlanabilmek için ön koşul olarak öne çıkıyor.

ÇKS'nin önemi ve uyarılar:

Akkan, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için başvurularını son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Üreticilere seslenen Akkan, 2027 üretim yılı ÇKS başvurularınızı 31 Aralık 2026 tarihini beklemeden tamamlamanızı önemle rica ediyorum dedi. Başvuru trafiğinin yoğun olabileceği unutulmamalı; eksik belge veya güncelleme gereksinimleri nedeniyle gecikmeler yaşanabilir.

Üreticiler, kayıt süreciyle ilgili detaylı bilgi ve belge listesi için İl veya İlçe Müdürlükleriyle iletişime geçebilir ya da e-Devlet yönlendirmelerini takip edebilir. Zamanında ve doğru kayıt, hem destek ödemeleri hem de tarımsal planlama açısından önem taşıyor.

2027 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI BELİRTEN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ ABDULKADİR AKKAN, ÜRETİCİLERİN BAŞVURULARINI 31 ARALIK 2026 TARİHİNE KADAR TAMAMLAMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.