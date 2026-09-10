Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,4815 -0,04%
Bist 14.419,86 -0,59%
Altın Gram 6.899,91 -0,78%
EUR/USD 1,1625 -0,12%
Brent Petrol 102,24 +1,02%
--°

Sinop'ta çocuk bakımına devlet adımı: kreş için saha incelemesi başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatları doğrultusunda Sinop'ta kamu kreşi için saha ve fizibilite çalışmaları başladı; komisyon iki araziyi inceledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sinop'ta çocuk bakımına devlet adımı: kreş için saha incelemesi başlatıldı

Sinop'ta kamu kreşi için saha çalışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatları doğrultusunda, Sinop il müdürlüğü sekretaryasında kurulan inceleme komisyonu, kentte kamuya ait bir kreş açılmasının uygunluğunu değerlendirmek üzere çalışmalara başladı.

komisyonun saha incelemeleri:

Komisyon, şube müdürlüğü düzeyindeki kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşuyor. Kreş yapılmasına uygunluğun belirlenmesi amacıyla belirlenen 2 farklı boş arazide saha tetkikleri gerçekleştirildi.

Saha tetkiklerinin ardından komisyon üyeleri, ilk fizibilite bulgularını ve kreş için gerekli teknik şartları görüşmek üzere Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.

yol haritası ve sonraki adımlar:

Sinop'ta kamu kreşi için saha ve ihtiyaç tespit çalışmalarının önümüzdeki süreçte devam edeceği bildirildi. Yapılan ilk değerlendirmeler fizibilite bulgularını oluşturacak ve uygunluğa yönelik çalışmalar sürdürülmeye devam edecek.

SİNOP’TA KAMUYA AİT KREŞ AÇILMASI AMACIYLA UYGUN ALANLARIN BELİRLENMESİ VE FİZİBİLİTE...

SİNOP’TA KAMUYA AİT KREŞ AÇILMASI AMACIYLA UYGUN ALANLARIN BELİRLENMESİ VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İÇİN İNCELEME KOMİSYONU TARAFINDAN SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

KBÜ yeni dönemde idari koordinasyon ve stratejik hedefleri masaya yatırdı
images

Karabük belediyesinden 5 bini aşkın ilkokul öğrencisine başlangıç desteği
images

Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı
images

Akademi ve sektör el ele: Türk Telekom ile İbn Haldun Üniversitesi yetenek odakl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı