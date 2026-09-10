Sinop'ta çocuk bakımına devlet adımı: kreş için saha incelemesi başlatıldı

Sinop'ta kamu kreşi için saha çalışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatları doğrultusunda, Sinop il müdürlüğü sekretaryasında kurulan inceleme komisyonu, kentte kamuya ait bir kreş açılmasının uygunluğunu değerlendirmek üzere çalışmalara başladı.

komisyonun saha incelemeleri:

Komisyon, şube müdürlüğü düzeyindeki kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşuyor. Kreş yapılmasına uygunluğun belirlenmesi amacıyla belirlenen 2 farklı boş arazide saha tetkikleri gerçekleştirildi.

Saha tetkiklerinin ardından komisyon üyeleri, ilk fizibilite bulgularını ve kreş için gerekli teknik şartları görüşmek üzere Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.

yol haritası ve sonraki adımlar:

Sinop'ta kamu kreşi için saha ve ihtiyaç tespit çalışmalarının önümüzdeki süreçte devam edeceği bildirildi. Yapılan ilk değerlendirmeler fizibilite bulgularını oluşturacak ve uygunluğa yönelik çalışmalar sürdürülmeye devam edecek.

SİNOP’TA KAMUYA AİT KREŞ AÇILMASI AMACIYLA UYGUN ALANLARIN BELİRLENMESİ VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İÇİN İNCELEME KOMİSYONU TARAFINDAN SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.