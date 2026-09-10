Kocaeli'de ödül töreni: YKS 19'uncusu Aslı Amba sınav yolculuğunu anlattı

Kocaeli'de, YKS ve LGS'de Türkiye derecesi elde eden öğrenciler için valilik tarafından düzenlenen törende başarılar ödüllendirildi. Törene öğrenciler ve aileleri katıldı; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş gençleri ve emeği geçenleri kutladı.

Etkinlikte öne çıkan isimlerden TÜBİTAK Fen Lisesi'nin ilk mezunlarından Aslı Amba, YKS sayısal alanında Türkiye 19'uncusu oldu ve İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşti. Sayısal alanda Türkiye 252'ncisi olan Gonca Duru Tütünoğlu ise Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini kazandı ve her iki öğrenci de sınav sürecine dair deneyimlerini paylaştı.

valinin mesajı:

Vali İlhami Aktaş törende, elde edilen derecelerin yıllara yayılan emek ve fedakarlığın sonucu olduğunu vurguladı. Aktaş, gençlerin sınavlara hazırlanırken uykularından ve sosyal zamanlarından fedakarlık ettiklerini; aileleriyle geçirecekleri vakitleri kütüphanelerde değerlendirdiklerini söyledi.

Aktaş, öğrencilerin elde ettikleri dereceleri bir son değil başlangıç olarak görmeleri gerektiğini belirtti: "Bugün LGS'de 500 tam puan almanız ya da YKS'de ilk bine girmiş olmanızla iş bitmiyor. Asıl süreç, özellikle üniversiteye başlayacak gençlerimiz için şimdi başlıyor." Öğrencilere üniversite ve sonrası için kendilerini geliştirmeye devam etmeleri, hem mesleki hem de insani alanlarda yetkin bireyler olmaları çağrısında bulundu.

Vali ayrıca, "500 tam puan" ve "ilk bine girme" gibi başarıların gençlerin lise ve üniversite dönemlerinde çalışmayı sürdürmeleri için bir motivasyon olması gerektiğini; mesleki başarının yanı sıra milli, dini ve örfi değerler çerçevesinde topluma katkı sağlamanın önemini vurguladı.

öğrencilerin hazırlık süreçleri:

Aslı Amba, YKS hazırlığına 12'nci sınıfın başlarında başladığını, ancak süreci stratejik planlayarak yönettiğini anlattı. Aslı, aynı zamanda bir bilgisayar olimpiyatçısı olduğunu ve Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatlarında gümüş ve bronz madalyaları bulunduğunu belirtti. Olimpiyat deneyiminin sınav tecrübesine katkı sağladığını, bu yüzden sınav stresini daha iyi yönettiğini söyledi.

Aslı, zamanın kısıtlı olması nedeniyle öncelikle Milli Eğitim kaynaklarından yararlandığını ve okulunun desteğinin sürecinde belirleyici olduğunu ifade etti. "Geç başlamış olsam da elinizden geleni bırakmayın" diyerek öğrencilere motivasyon verdi.

Gonca Duru Tütünoğlu ise hazırlık sürecinin hem zorlu hem öğretici olduğunu, disiplin ve çalışma alışkanlığı kazandırdığını anlattı. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp bölümünü kazanmanın heyecan ve umut verdiğini söyleyen Gonca, şehir değişikliği ve yeni bir ortamla ilgili beklentilerini paylaştı ve tüm adaylara başarı dileklerinde bulundu.

Tören, öğrencilere madalyaların ve belgelerin takdim edilmesiyle sona erdi; hem öğrenciler hem aileleri için elde edilen dereceler, uzun vadeli emeklerin somut bir karşılığı olarak değerlendirildi.

YKS Türkiye 19'uncusu başarıya giden süreci anlattı