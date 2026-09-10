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Aydınoğlu İsabey Ortaokulu yeni döneme donanımlı ve güvenli hazırlıklarla giriyor

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Aydınoğlu İsabey Ortaokulu'ndaki 2026-2027 hazırlıklarını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni değerlendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydınoğlu İsabey Ortaokulu yeni döneme donanımlı ve güvenli hazırlıklarla giriyor

Okul yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Efeler ilçesindeki Aydınoğlu İsabey Ortaokulu'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlık çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk okulu ziyaret ederek fiziki şartlar ve eğitim ortamlarını yerinde inceledi, okul yöneticilerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

hazırlık çalışmaları:

İncelemeler sırasında okulun binaları, sınıf düzenlemeleri ve güvenlik ile sağlık koşulları gözden geçirildi. Yapılan değerlendirmede öğrencilerin yeni eğitim dönemine güvenli ve sağlıklı ortamlarda başlaması hedefi ön plana çıktı. Okul idaresiyle yürütülen toplantılarda eksiklerin giderilmesi ve iyileştirme planlarının uygulanması konuşuldu.

eğitim yaklaşımı ve hedefler:

Ziyarette ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeni dönemde yapılacak eğitim faaliyetleri ele alındı. Bu çabaların odak noktasında öğrencilerin sadece akademik olarak gelişmesi değil; aynı zamanda araştıran, sorgulayan, problem çözebilen ve üretken bireyler olarak yetiştirilmesi yer aldı. Okul yönetimiyle birlikte öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmaları değerlendirildi.

Çomruk, ziyaret sonunda yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için verimli ve başarılı olmasını temenni etti. Yapılan hazırlıkların düzenli takibi ve ihtiyaçlara yönelik müdahalelerin sürmesi kararı alındı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE AYDINOĞLU İSABEY ORTAOKULU&#039;NDA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE AYDINOĞLU İSABEY ORTAOKULU'NDA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR SÜRERKEN, OKULUN FİZİKİ ŞARTLARI VE EĞİTİM ORTAMLARI YERİNDE İNCELENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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