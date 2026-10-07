Üniversite yolculuğuna başlayanlara 25 bin lira eğitim desteği

destek ve ödeme planı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversiteye ilk kez yerleşen öğrencilere 25 bin lira eğitim desteği sağlayacak. Ödemelerin Kasım 2026 ayında 10 bin lira ve Nisan 2027 ayında 15 bin lira olarak iki taksitte yapılması planlanıyor. Bütçe ve uygulama koşullarına göre ödemelerin tek seferde yapılması veya taksit tutarlarında değişiklik yapılması da mümkün olabilecek.

kimler yararlanabilir ve başvuru şartları:

Destekten, 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre ilk kez bir devlet üniversitesinin ön lisans veya lisans programına yerleşen öğrenciler ile vakıf veya özel üniversitelerin yüzde 100 burslu ön lisans veya lisans programlarına yerleşen öğrenciler yararlanabilecek. Başvuru sahiplerinin 21 Temmuz 2026 tarihinden önce Diyarbakır'da ikamet ediyor olması, 30 yaş ve altında bulunması ve gelir durumu bakımından desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor.

Başvuru sırasında istenecek belgeler arasında aktif öğrenci belgesi, tarihçeli yerleşim yeri veya diğer adres belgesi, aynı hanede ikamet eden kişileri gösteren belge ile anne ve babaya ait son altı aylık maaş bordrosu veya SGK hizmet dökümü bulunuyor. Çalışmayan ebeveynlerin de SGK hizmet dökümü sunması gerekecek. Vakıf veya özel üniversitelerin yüzde 100 burslu programlarına yerleşenlerden ayrıca yerleştirme ve bursluluk durumunu gösteren belge talep edilecek.

başvuru süreci ve kapsam dışı kalan durumlar:

Başvurular 7-25 Ekim tarihleri arasında belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak. Devlet üniversitelerine merkezi yerleştirme dışında genel yetenek sınavıyla yerleşen öğrenciler ile vakıf veya özel üniversitelerin yüzde 100 burslu programlarına yerleşen öğrencilerin, yerleştirme ve öğrencilik durumlarını gösteren belgeleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekiyor.

Ödemelerin yapılabilmesi için öğrenci adına açılmış banka hesabına ait IBAN bilgisi sunulmalı; başvuru sırasında veliye ait IBAN bilgisi de talep edilecek. 18 yaşından küçük öğrencilerin banka hesabı, veli izniyle açılacak.

Program kapsamında olmayanlar arasında; Diyarbakır ilçe belediyelerinden aynı dönem için eğitim desteği alan öğrenciler, açıköğretim, uzaktan öğretim ve ikinci öğretim programlarına yerleşenler ile Kıbrıs dahil yurt dışında öğrenim gören öğrenciler yer alıyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE İLK KEZ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE TOPLAM 25 BİN LİRA EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLAYACAK. DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI, 7-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK.