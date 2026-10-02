Üniversite yurtlarında afet farkındalığı artırılıyor

Yurtlarda afet farkındalığı eğitimleri uygulandı

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimleri sürdü. Programın amacı, öğrencilerde afete hazırlıklı olma bilinci oluşturmak ve olası bir deprem anında doğru davranış biçimlerini pekiştirmek olarak açıklandı.

Eğitimin içeriği ve uygulama biçimi:

Stant çalışmaları ve yurt ziyaretleri şeklinde yürütülen eğitimlerde, depremin neden olduğu sorunlar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve toplanma alanları gibi temel başlıklarda bilgilendirme yapıldı. AFAD ekipleri, etkileşimli anlatımların yanı sıra görsel materyal ve uygulamalı önerilerle öğrencilerin dikkatini çekmeyi hedefledi.

Bilgilendirici materyaller ve kurum açıklaması:

GSB Aydın Yurtları'ndan yapılan açıklamada, "AFAD ekipleri, yurtlarımızda açtıkları stantlarda öğrencilerimize afet ve acil durumlar hakkında bilgi vererek bilgilendirici broşürler dağıttı" ifadelerine yer verildi. Dağıtılan broşürler, pratik önlemler ve iletişim adımlarını sade bir dille özetliyor.

Yetkililer, benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek, gençlerin afet farkındalığını artırmanın uzun vadeli güvenlik ve müdahale kapasitesi için kritik olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin bu tür eğitimlere katılımı, afet anında koordinasyon ve kişisel hazırlık açısından önem taşıyor.

ÖĞRENCİLERDE AFET BİLİNCİ OLUŞTURMAK AMACIYLA AÇILAN STANTLAR İLE YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ.