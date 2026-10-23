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Üniversitede afet bilinci güçleniyor: Balıkesir'de uygulamalı tatbikat

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen 2026 acil durum eğitimleri ve tatbikatları, öğrenci ve personelin hazırlığını güçlendirdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversitede afet bilinci güçleniyor: Balıkesir'de uygulamalı tatbikat

Eğitim ve tatbikatın kapsamı:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) bünyesinde gerçekleştirilen 2026 Yılı Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları, afet ve acil durumlara yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı. Program Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda başladı ve organizasyona Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı katkı sağladı; koordinasyonu ise Nurgül Kaça yürüttü.

Uygulamalı çalışmalar ve senaryolar:

Etkinlik kapsamında yangınla mücadele eğitimleri, deprem sırasında alınması gereken önlemler, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve güvenli tahliye süreçleri üzerine teorik bilgiler verildi ve bu bilgiler uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildi. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen senaryolar, katılımcıların olay anında bilinçli, hızlı ve doğru hareket etme becerilerini geliştirmeye odaklandı.

Kurumsal güvenlik ve sürdürülebilir hazırlık:

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, düzenlenen eğitim ve tatbikatların fakültede afet bilincinin yaygınlaştırılmasına ve kurumsal güvenlik kültürünün güçlendirilmesine katkı sağladığını vurguladı. İlban, öğrenci ve personel güvenliğini öncelikli sorumluluk olarak gördüklerini; hazırlık kapasitesini geliştirmeye, farkındalığı artırmaya ve güvenli bir eğitim ortamını sürdürülebilir kılmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

TATBİKAT ÖNCESİ DERS

TATBİKAT ÖNCESİ DERS

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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