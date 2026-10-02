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Üniversitede iki kuşağın buluşması: Aydın'dan Yıldız'a anlamlı ziyaret

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'ı ziyaret etti; konferans daveti, kitap imzaları ve hatıra fotoğrafı takdimi gerçekleşti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversitede iki kuşağın buluşması: Aydın'dan Yıldız'a anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyarette karşılıklı takdir:

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette Yıldız, dünyaca ünlü bir bilim insanını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın'ı üniversitede dönem içinde konferans vermesi için davet etti.

konferans daveti:

Ziyaret sırasında Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'ı resmi bir davetle üniversiteye çağırdı. Davet, iki taraf arasında bilgi paylaşımına ve akademik etkinliklere kapı aralayacak bir adım olarak not edildi.

kitap ve plaket takdimi:

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, ziyarette "Yaşam 5.0", "Vecizelerim" ve "Tanrılaşmaya Giden İnsanlar" adlı kitaplarını imzalayarak Ömer Yıldız'a takdim etti. Karşılığında Yıldız, konuğun günün anısına bir plaket ile onurlandırıldığını belirtti.

hatıra fotoğrafı ve anılar:

Ziyazet esnasında Yıldız, Maçka belediye başkanlığı döneminden kalma, Prof. Dr. Aydın'ın babası merhum Halit Aydın ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı hediye etti ve merhum müftü ile yaşadığı anılarını paylaştı. Bu jest, ziyareti kişisel ve duygusal bir boyuta taşıdı.

Ziyaret, akademik takdir, kültürel hatıra ve karşılıklı saygının öne çıktığı, iki kuşağın bir araya geldiği anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

YILDIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE PROF. DR. AYDIN&#039;IN BABASI, DÖNEMİN MAÇKA MÜFTÜSÜ MERHUM HALİT...

YILDIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE PROF. DR. AYDIN'IN BABASI, DÖNEMİN MAÇKA MÜFTÜSÜ MERHUM HALİT AYDIN İLE BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ OLAN FOTOĞRAFINI KENDİSİNE HEDİYE EDEREK MERHUM MÜFTÜ İLE YAŞADIĞI ANILARI PAYLAŞTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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