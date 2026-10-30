Esenyurt'ta Türk müziğiyle cumhuriyet coşkusu salonu doldurdu

Esenyurt'ta cumhuriyet coşkusu müzikle yükseldi

Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı anısına düzenlediği konserde Klasik Türk Müziği Topluluğu ile salonu dolduran bir akşam yaşattı. Şef Asil Ergun yönetimindeki topluluk, hem türkü hem de sanat müziği repertuvarından seçkin parçalarla izleyicilerin beğenisini topladı.

repertuvar ve sahne atmosferi:

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeki programda 'Çanakkale İçinde', 'Hey Onbeşli' ve 'Batan Gün Kana Benziyor' gibi toplum tarafından sevilen eserler seslendirildi. Konser boyunca katılımcılar Türk bayraklarını sallayarak eserlere hep bir ağızdan eşlik etti; salon zaman zaman duygulu, zaman zaman coşkulu anlara sahne oldu.

Topluluğun yorumu ve toplu söyleyiş biçimi, dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Program, çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı; sanatçıların ve dinleyicilerin memnuniyeti gecenin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

katılımcıların ve şefin sözleri:

Konsere katılanlardan Hülya Gökçer, 'Gurur verici bir geceydi. Asil hocamızın eski öğrencilerindenim. Buradaki arkadaşlarımızın çoğunu da tanıyorum. Hep birlikte şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet’imizi kutladık. Bayrağımız bizim için her şeyimiz. Cumhuriyet benim için en başta özgürlük ve bağımsızlık demek. Türk kadınının özgür ve bağımsız olması, Türk milletinin şanı ve gururudur. Belediyemize de böyle güzel etkinlikler düzenlediği için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yaşar Pervanoğlu ise koroda eşi bulunduğunu belirterek, 'Muhteşem bir koro izledik. Hocamızı da tebrik ediyorum. Kısa sürede arkadaşları çok iyi yetiştirmiş. Enfes bir konser izledik. Cumhuriyet benim, çocuğumun, torunumun geleceği demek. Son bölümde seslendirilen marşlarla duygularımız kabardı. Türk bayraklarımızı alıp hep birlikte salladık. Gerçekten çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Şef Asil Ergun gecenin anlamına dair, 'Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kursiyerlerimizle birlikte Türk kültürünün ortak mirası sayılabilecek notalar ve ezgiler aracılığıyla aktarmaya çalıştık. Salondan çok güzel ve duygulu tepkiler aldık. Türk bayrağının dalgalandığı her yer bize gurur ve mutluluk verir. Bugün Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlere damga vurmuş, halkımız tarafından benimsenmiş türkülerden Türk sanat müziğinin sevilen eserlerine kadar geniş bir repertuvar sunduk' değerlendirmesini yaptı.

Ergun, Cumhuriyetin anlamını özetleyerek 'Cumhuriyet ayakta kalmaktır, umutla geleceğe bakmaktır, yarınlara emin adımlarla yürümektir' dedi ve Esenyurt Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

ESENYURTLULARIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ PROGRAMDA, MÜZİK DOLU ANLAR YAŞANDI.