Üniversiteliler Aydın'da 'bir fidan, bir gelecek' için toprakla buluşacak

etkinlik ayrıntıları:

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Orman Topluluğu tarafından, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü desteğiyle 11 Kasım 2026 Çarşamba günü fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik, Çine ilçesi Kavşıt Mahallesi Yanık Sahası'nda yapılacak ve üniversite öğrencileri ile personelinin katılımına açık olacak.

Organizasyonun amacı, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak ve ağaçlandırma çalışmalarına aktif katkı sağlamak. Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak yerel yeşil alanların artırılmasına doğrudan destek verecekler.

katılım, ulaşım ve idari düzenlemeler:

ADÜ Orman Topluluğu duyurusunda, etkinliğe katılacak üniversite öğrencileri ve personelinin program süresince idari izinli sayılacağı bildirildi. Buna ek olarak, etkinlik alanına ulaşım masrafları ve organizasyonu Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Etkinlik, katılımcılarda çevre bilinci oluşturmayı ve toplumda ağaçlandırma çalışmalarına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor. 'Bir fidan, bir gelecek' mesajıyla düzenlenen etkinliğe tüm üniversite mensupları davetli.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) ORMAN TOPLULUĞU TARAFINDAN, AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİYLE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK.