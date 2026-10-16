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Ünye'de miniklere besmeleyle ilk adım töreni

Ünye İpekyolu Camii'nde düzenlenen Bed-i Besmele töreninde 93 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencisi eğitime besmeleyle başladı ve tören ikram ve dualarla sona erdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ünye'de miniklere besmeleyle ilk adım töreni

Ünye İpekyolu Camii'nde bed-i besmele geleneği yaşatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ünye İpekyolu Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim öğretime başlayan minikler için geleneksel Bed-i Besmele töreni düzenlendi. Okul öncesi çağındaki 93 öğrenci için gerçekleştirilen program, hem çocukların eğitim hayatına uyumunu desteklemeyi hem de ilk derslerine besmele ile başlamalarının heyecanını güçlendirmeyi amaçladı.

Törenin amacı ve uygulaması:

Tören, köklü Osmanlı geleneği olan ve halk arasında 'Amin Alayı' olarak da bilinen Bed-i Besmele ritüeli çerçevesinde yapıldı. Ailelerin, öğretmenlerin ve kurs görevlilerinin katıldığı programda çocuklara yönelik küçük ikramlar sunuldu, dualar edildi ve minikler için sembolik bir başlangıç töreni gerçekleştirilerek eğitim sürecine manevi bir vurgu yapıldı.

Kurs yönetiminin değerlendirmesi:

Rabia Elik, törenden sonra yaptığı açıklamada törenin amaçlarını şu şekilde özetledi: Geleneklerimizin kodlarında yer alan, 'Amin Alayı' adıyla da bilinen Bed-i Besmele törenimizi gerçekleştirdik. Okul öncesi yaş grubundaki çocuklarımızın okula alışmalarını sağlamak, dinlerini öğrenirken ilk adımı besmele ile atmalarını ve okul heyecanlarını taçlandırmak amacıyla bu töreni düzenledik. Bu maksatla 4 ve 5 yaşlarındaki 93 öğrencimizin İslam ve okul öncesi eğitimine başlama törenini yapmış olduk. Amacımız, evlatlarımızın öğrenme heyecanını daima diri tutmaktır. Elhamdülillah, veli, öğretmen ve okul iş birliğiyle bu gayret içerisindeyiz.

Tören, katılımcıların duaları ve öğrencilere yapılan ikramların ardından son buldu; program, çocukların eğitim yolculuğuna hem geleneksel bir giriş hem de toplumsal destek gösterisi olarak kaydedildi.

ÖĞRETMENLER ÇOCUKLAR VE AİLELERİ TOPLU RESİM

ÖĞRETMENLER ÇOCUKLAR VE AİLELERİ TOPLU RESİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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