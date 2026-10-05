Urla’da doğayla iç içe 100 milyon dolarlık yaşam projesi: His Urla

projenin öne çıkanları:

Yunusoğlu İnşaat, 1975'ten bu yana sektördeki deneyimini İzmir'in Urla ilçesinde hayata geçirdiği His Urla projesiyle sergiliyor. Proje, 207 dönümlük bir arazi üzerinde, yaklaşık 100 milyon dolar yatırım büyüklüğüyle planlandı. Toplam 131 müstakil ve özel havuzlu villa; bunun yanında ticari birimler ve zengin sosyal donatılar içeriyor. Villaların kapalı alanları 146 ile 375 metrekare arasında değişiyor ve 10 farklı tip sunularak farklı ihtiyaçlara cevap veriliyor.

Proje, her parselin tek bir eve denk geldiği, 1.200–1.500 metrekare büyüklüğündeki arazi düzenlemesiyle lüks ve mahremiyeti önceliyor. İçinde tamamlanmış 4 örnek villa bulunuyor ve alana gelen ziyaretçilere bu örnekler gezdirilerek tasarım ve işçilik detayları gösteriliyor.

mimari yaklaşım ve malzeme tercihi:

Mimari tasarımda Urla'nın doğal dokusu öne çıkarıldı. Sahadan çıkarılan Urla taşı (yerel kireç taşı) cephe kaplamalarında kullanılarak brüt betonla harmanlandı; amaç modern ve estetik bir görünüm sağlamak. Proje kademeli teraslama ile yerleştirildi; böylece her villanın manzarası korunuyor ve üst kotun, alt kotun cephesini görmesi engelleniyor. Çatı tasarımlarında ise yeşil çatı konsepti uygulanarak bitki örtüsüyle binaların doğayla entegrasyonu hedeflendi.

Konfor ve enerji verimliliğine yönelik uygulamalar arasında nitelikli dış cephe mantolaması, yerden ısıtma sistemleri ve geniş cam cepheler bulunuyor. Bu donanımlar, hem yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de eko-yapı anlayışına uygun bir çevre sunmayı amaçlıyor.

eko-yapı ve peyzaj düzenlemeleri:

Proje, bölgenin eko-tarım kimliğine saygılı biçimde planlandı. Var olan zeytin ağaçları korunurken araziye yeni ağaçlar ve peyzaj alanları eklendi. Arkada konumlanmış, ağaçlandırılacak geniş bir alan yürüyüş yolları ve sosyal donatılar için ayrıldı. Ayrıca yağmur suyunu toplayan depolama sistemleri ve bahçe sulamasında kullanılacak arıtma tesisleri gibi çevreci altyapı öğeleri projede yer alıyor.

Yeşilin, havuz suyunun mavisi ve gökyüzünün birleştiği bir panorama sunan konum, projeyi Urla'daki diğer seçeneklerden ayırıyor. Proje yetkilileri, katalog görsellerinin gerçeği birebir yansıttığını vurguluyor.

satış, teslim ve konum:

Yunus Yunusoğlu, projenin adını Urla'nın ruhunu yaşatmak üzere "His" olarak belirlediklerini; gelecek sakinleri misafir değil, yeni komşular olarak gördüklerini ifade ediyor. Genel Müdür Rahmi Sarıkaya ise projenin ilk etabının 18 ay içinde tamamlanacağını, sonraki etapların ise 12 ay sonra yaşamı karşılayacak şekilde devreye alınacağını belirtiyor. Sarıkaya, projenin ulaşım açısından avantajlı konumuna da dikkat çekerek Güzelbahçe otoyol girişine yakınlığıyla erişimin kolay olduğunu söylüyor.

His Urla, sunduğu özel parsel düzeni, yeşil çatı uygulamaları, yerel taş kullanımı ve çevre odaklı altyapısıyla Urla'daki üst segment konut projeleri arasında fark yaratmayı hedefliyor. Proje ekibi, ilgilileri sahada ağırlamaya ve yerinde deneyimletmeye davet ediyor; zira yatırımcılar ve alıcılar için tanıtımın en doğru biçimde saha üzerinden yapılacağına inanıyorlar.

YUNUSOĞLU İNŞAAT, İZMİR'İN URLA İLÇESİNDE 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRDİĞİ; "EKO-YAPI" KONSEPTİ, YEŞİL ÇATILI MİMARİSİ VE KESİNTİSİZ MANZARAYA SAHİP 131 MÜSTAKİL VİLLADAN OLUŞAN USTALIK ESERİ ‘HİS URLA' PROJESİNİ SATIŞA SUNMAYA HAZIRLANIYOR.