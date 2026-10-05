Posof'ta Ilgar dağında kış yeniden etkili oldu

Ilgar Dağı beyaza büründü:

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı eteklerini beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış koşulları yeniden kendini gösterdi.

tipi görüşü düşürdü:

Bölgede etkili rüzgârla birlikte kar yağışı tipiye dönerek görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Özellikle Ilgar Dağı Geçidi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle görüş kısaldı ve ulaşım güçleşti.

Yol güzergâhında zaman zaman görüşün düşmesi sürücülerin hızlarını azaltmasına yol açtı; tipi, kar yağışı ve buzlanma bir araya gelince geçişler daha zor hale geldi. Ilgar Dağı, yüksek rakımı ve sert hava şartları nedeniyle sonbahar ve kış aylarında sürücüler için zorlu bir geçiş noktası olmaya devam ediyor.

Kar yağışı ve tipi, ulaşım güvenliğini olumsuz etkilerken bölgede dikkatli seyahat edilmesi önem taşıyor.

KAR YAĞIŞI VE TİPİ, ILGAR DAĞI'NI BEYAZA BÜRÜDÜ