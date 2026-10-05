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Denizli eylülde yedinci sıraya yerleşti, yılsonu 5 milyar dolar hedefi sürüyor

Denizli, eylül ihracatıyla Türkiye'de yedinci il oldu; 12 aylık ihracatı 5 milyar doları aşarken Ocak-Eylül ihracatı yüzde 10,4 arttı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli eylülde yedinci sıraya yerleşti, yılsonu 5 milyar dolar hedefi sürüyor

Denizli eylülde ihracatta yükselişini sürdürdü

Denizli, Eylül ayında kayda değer bir ihracat performansı sergileyerek Türkiye'nin en çok ihracat yapan yedinci ili oldu. TİM verilerine göre il ihracatı Eylül ayında yüzde 22,6 artışla 479 milyon dolar olarak açıklanırken, Denizli İhracatçılar Birliği kayıtlarında artış yüzde 28,3 ile 388 milyon dolar olarak kaydedildi.

veriler ve değerlendirme:

DENİB Başkanı Osman Uğurlu değerlendirmesinde, ülke ihracatının Eylülde yüzde 15,4 artışla 25,9 milyar dolar olduğunu belirtti. Ocak-Eylül döneminde Denizli ihracatı yüzde 10,4 artışla 3 milyar 855 milyon dolar seviyesine ulaşmış, son 12 aylık ihracat ise 5 milyar dolar eşiğini geçmiştir. Uğurlu, bu sonuçların küresel belirsizliklere rağmen ihracatçıların üretim ve ihracat kararlılığını sürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

sektörlerdeki performans:

Eylül ayında ildeki önde gelen tüm sektörlerde ihracat artışı kaydedildi. Elektrik-elektronik sektörü yüzde 47,3 artışla 138 milyon dolar, tekstil-konfeksiyon yüzde 11 artışla 128 milyon dolar, demir-demir dışı metaller yüzde 40,8 artışla 81 milyon dolar, tarım yüzde 26,3 artışla 33 milyon dolar ve madencilik yüzde 7,1 artışla 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özellikle elektrik-elektronik ve demir-dışı metallerdeki artışlar öne çıktı.

ülke bazlı dağılım:

İhracat yapılan başlıca pazarlarda da artış görüldü. İngiltere'ye ihracat yüzde 58,2 artışla 91 milyon dolar, ABD'ye yüzde 38,2 artışla 45 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 22,9 artışla 38 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 8,1 artışla 35 milyon dolar ve Hollanda'ya yüzde 52,7 artışla 25 milyon dolar olarak kaydedildi.

Uğurlu, Denizli'nin son çeyreğe güçlü bir performansla girdiğini ve ihracattaki istikrarlı seyri koruyarak yılsonu hedefi olan 5 milyar dolar'a emin adımlarla ilerlediğini belirtti. İhracatçılar ise rekabet baskısına rağmen pazar çeşitliliğini koruyarak üretim gücünü sürdürmeye devam ediyor.

DENİB BAŞKANI OSMAN UĞURLU

DENİB BAŞKANI OSMAN UĞURLU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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