Kestanenin mevsimi tezgahlara taşındı: Erzincan'da sezonun ilk ürünleri satışta

Erzincan'da kestane tezgahları kuruldu

Erzincan'da havaların serinlemesiyle birlikte kışın sokak lezzetlerinden kestane tezgahları kent merkezinde yerini aldı. Vakıflar İşhanı civarından yayılan kestane kokusu, vatandaşların sezonun ilk ürünlerine ilgisini çekti.

ürünlerin kaynağı ve sezon:

Tezgahlarda satışa sunulan kestanelerin kaynağı olarak Sinop'un Ayancık ilçesi gösteriliyor. Satışlar sezonun Eylül ayı ortalarında başladığı ve genellikle Kasım ayında sona erdiği bilgisiyle yürütülüyor.

fiyatlandırma ve beklenti:

Vakıflar İşhanı önünde tezgah açan Şenol Öztürk, kestaneleri 100 gramlık porsiyonlar halinde sattıklarını ve bir porsiyonun fiyatının 100 lira olduğunu aktardı. Öztürk, vatandaşların alım gücünü dikkate alarak fiyatları mümkün olduğunca uygun tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Yetkililer ve satıcılar, sonbaharın ilerlemesi ve havaların daha da soğumasıyla birlikte kestaneye olan talebin artmasını bekliyor.

SOĞUKLAR GELMEDEN KESTANE TEZGAHA ÇIKTI