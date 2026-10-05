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Set vermeden üçte üç yapan İnegöl Belediyespor lige iddialı başladı

İnegöl Belediyespor, 4 Ekim'de İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda Yeşilçınar Spor'u 3-0 mağlup ederek Uzman Posta 2. Lig 1. Grup'ta 3'te 3 yaptı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Set vermeden üçte üç yapan İnegöl Belediyespor lige iddialı başladı

maç özeti:

İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 04 Ekim Pazar günü İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynadığı karşılaşmada Yeşilçınar Spor'u 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler karşılaşma boyunca hücumdaki etkinlikleri ve savunmadaki disiplinli duruşlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

setlerin gelişimi:

İlk sette oyunun kontrolünü ele alan İnegöl, etkili servis ve bloklarıyla seti 25-11 kazanarak maça iyi başladı. İkinci sette çekişme arttı; set boyu başa baş giden mücadelede temsilcimiz kritik anlarda hata yapmayarak 26-24 ile öne geçti. Üçüncü sette rakibin temposu düşerken İnegöl skoru koruyup seti 25-18 ile tamamladı.

seriye genel bakış:

Antrenör Vural Kökçe yönetimindeki ekip, sezona Bursa Voleybol ve Karacabey Belediye karşısında aldığı 3-0 galibiyetlerin ardından Yeşilçınar Spor zaferiyle ligde 3'te 3 yapıp 9 puan topladı. Takım henüz rakiplerine set vermedi ve bu performansla sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

İNEGÖL BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, UZMAN POSTA ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE 3. HAFTA...

İNEGÖL BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, UZMAN POSTA ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE 3. HAFTA MÜSABAKALARI KAPSAMINDA KONUK ETTİĞİ YEŞİLÇINAR SPOR’U 3-0’LIK NET SKORLA MAĞLUP EDEREK GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ. TEMSİLCİMİZ, 3’TE 3 YAPARAK SEZONA FLAŞ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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