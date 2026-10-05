Toygartepe’de beşinci yırtıcı kuş göçü etkinliği gökyüzünü doldurdu

Cemre Vakfı ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle Toygartepe’de düzenlenen 5. Yırtıcı Kuş Göçü Gözlem Etkinliği, doğaseverleri, kuş gözlemcilerini ve çocuklu aileleri bir araya getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren dürbün ve fotoğraf makineleriyle alana gelen katılımcılar, İstanbul semalarında süzülen yırtıcı kuşların geçişini takip etti; etkinlik alanı ve çevresi dron ile görüntülendi.

etkinlikte gözlemler:

İzlenen türler arasında kartal, şahin ve çeşitli yılan kartalları yer aldı. Yaban hayatı ve doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş etkinliğin Toygartepe için önemine dikkat çekti ve İstanbul Boğazı'nın küresel açıdan kritik bir geçiş hattı olduğunu vurguladı. Tüydeş, göç döneminin ağustos ayından başlayıp eylül ve ekim aylarına kadar devam ettiğini belirterek son günlerdeki yağışların kuşların daha alçak seviyelerden geçişine neden olduğunu aktardı.

Tüydeş ayrıca beş yıllık etkinlik hedefleri doğrultusunda bu yıl sabah saatlerinde üç tane akbaba kaydı aldıklarını söyledi ve küçük orman kartalları, şahinler, yılan kartalları ile küçük kartal gibi türlerin geçişine tanık olduklarını paylaştı. Etkinliğin dron görüntüleri, gökyüzündeki hareketliliğin genel panoramasını belgeledi.

katılımcılar ve gözlem çeşitliliği:

Etkinliğe İstanbul’un yanı sıra Marmaris, Edirne, Bursa ve Ankara gibi şehirlerden de doğaseverler ve kuş gözlemcileri katıldı. Alper Tüydeş'in yanı sıra Ümit Yardım, Kerem Ali Boyla, Cemil Gezgin, Orhan Gül, Sinan Talipoğlu, Burcu Meltem Arık, Pedram Türkoğlu, Ali Şenel, Cenk Polat, Yaz Güvendi ve Özmen Yeltekin de etkinlikte yer aldı. Katılımcılar dürbün ve fotoğraf makineleriyle kuşların geçiş anlarını kaydederken, her yeni sürü ve tür geçişi alanda heyecan oluşturdu.

etkinliğin eğitimsel ve toplumsal boyutu:

Çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği gözlemde, genç katılımcılar doğayla doğrudan temas etti. İki kez aileleriyle gelen Gonca Sarkım etkinliğin aileleri için farklı ve keyifli bir deneyim sunduğunu belirtti; çocukların gönüllü olarak katılması ve etkinlikten zevk alması dikkat çekti. İlk kez katılan Seza Baydaş ise uzun süredir takip ettiği etkinliğe nihayet katılabilmenin mutluluğunu yaşadığını, her kuş geçişinde heyecanlandıklarını ifade etti.

Amatör kuş halkacısı Ahmet Miyanyedi de İstanbul’da bu tür bir etkinliğin kendisi için değerli olduğunu söyleyerek Doğu Anadolu’daki deneyimlerine atıf yaptı ve Toygartepe’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktardı. Organizasyon, hem kayıt ve belgelemeye hem de çocukların doğa eğitimi ve kuş gözlemciliğine teşvik edilmesine yönelik bir platform sundu.

Etkinlik, Toygartepe’nin İstanbul için sadece şehirli insanların değil, aynı zamanda göçmen yırtıcı kuşların da izlediği önemli bir koridor olduğunu bir kez daha gösterdi ve katılımcılara doğayla iç içe, belgelemeye dayalı bir gözlem deneyimi sağladı.

CEMRE VAKFI VE BEYKOZ BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA BEYKOZ TOYGARTEPE’DE BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN YIRTICI KUŞ GÖÇÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ’NDE DOĞASEVERLER BİR ARAYA GELDİ. DÜRBÜN VE FOTOĞRAF MAKİNELERİYLE GÖKYÜZÜNDEKİ KUŞLARIN GEÇİŞİNİ TAKİP EDEN KATILIMCILAR HEYECANLI ANLAR YAŞARKEN, ETKİNLİK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.