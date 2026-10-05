Şehir merkezindeki mısır tarlasına dadanan domuzu nöbette yakaladılar

Sivas Çayboyu'nda domuz sürüsünün tarlaya girişi:

Şehir merkezine yakın Çayboyu Mahallesi çevresindeki arazilere giren domuz sürüsü, ekili mısır tarlalarında geniş çapta zarar verdi. Çiftçiler, sürünün tarlalara düzenli olarak geldiğini ve ekili ürünlerin büyük bölümünde kayıp yaşandığını bildiriyor. Olay, mahallede endişe oluştururken üreticiler hasarın boyutunu tespit etmeye çalışıyor.

Çiftçinin nöbeti ve avlanma:

Tarla sahibi İsmail Denizli ile beraberindekiler, zararları önlemek için gece nöbeti tutmaya başladı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde tarlaya giren hayvanlardan biri avlandı; diğerleri ise çevreden uzaklaştı. İsmail Denizli, 'Mısır tarlamıza dadanan domuzlardan bir tanesi burada. Mısırlarımıza zarar verdikleri için bir tanesini vurmak zorunda kaldık. Birkaç tane daha domuz var şu an tarlada onların peşindeyiz.' diyerek yaşananları anlattı.

Zararın boyutu ve çözüm arayışı:

Çiftçiler, emeği ve masrafı yüksek olan mısır üretiminde önemli kayıplar yaşandığını belirtiyor. Denizli, 'Emek harcadık mahsulleri ektik ama domuzlar sayesinde yarısından çoğu telef oldu. Bir tane domuzu avladık tarla da nöbet tutuyoruz. Mısırların hepsi hiç olmaması için bir çözümünü bulmak zorundayız' ifadeleriyle endişesini dile getirdi. Bölgedeki diğer üreticiler de benzer tahribatlarla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden önlem talep ediyor.

Yerel halk, hem hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması hem de tarlaların korunması için kalıcı önlemler gerektiğini söylüyor. Olay, kent yakınındaki tarım arazilerinin vahşi hayvan baskıları karşısında ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

EKTİĞİ MISIRLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ TELEF OLAN ÇİFTÇİ NÖBET TUTARAK TARLASINA DADANAN DOMUZU AVLAMAYI BAŞARDI.