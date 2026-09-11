Uşak belediyesi yağış sonrası mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırdı

Çamurlu yollar için malzeme serimi yapıldı

Uşak Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, yağışların ardından çamurlaşan Şekerevleri Mezarlığı içindeki ara yollarda malzeme serimi gerçekleştirdi. Çalışma, mezar ziyaretlerinin daha rahat ve güvenli yapılabilmesi amacıyla planlandı.

Çalışmanın amacı ve uygulama:

Ekipler, özellikle yoğun yağış sonrası ulaşımı güçleştiren bölümlere öncelik vererek yürüme ve araç erişim yollarını stabilize etti. Serilen malzeme, ziyaretçiler için kayma ve çamur nedeniyle oluşan olumsuz koşulların azalmasına yönelik uygulandı.

Kent genelinde sürdürülecek bakım çalışmaları:

Belediye yetkilileri, benzer uygulamaların kent genelindeki diğer mezarlıklarda da devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların mezarlıklarda daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için periyodik bakım ve onarım çalışmalarının süreceği vurgulandı.

UŞAK BELEDİYESİ EKİPLERİ, YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÇAMURLAŞAN ŞEKEREVLERİ MEZARLIĞI’NDAKİ ARA YOLLARDA MALZEME SERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.