Vali Köşger Çameli'nin üretim ve turizm potansiyelini yerinde gördü

Vali Köşger'in Çameli ziyareti

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, tarım ve turizm kimliğiyle öne çıkan Cittaslow unvanlı Çameli ilçesinde kapsamlı bir inceleme programı gerçekleştirdi. Ziyaret sabah saatlerinde düzenlenen ceviz hasadı şenliğiyle başladı; Köşger program boyunca üreticiler, belediye ve kaymakamlık yetkilileri ile bir araya geldi.

kamu kurumları ve projelerde saha incelemesi:

Vali Köşger, Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan eşliğinde ilçedeki dev yatırımları sahada inceledi. Kaymakamlık ziyaretinde Şeref Defteri imzalandı ve Kaymakam Çelik tarafından ilçe genel durumu ile kamu hizmetlerine ilişkin bilgi aktarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2027 yılı yatırım programına alınan yeni Hükümet Konağı projesi hakkında da protokole detay verildi.

Yatırım turunda öne çıkan projeler arasında 710 metrekare alanda, 4 kulvarlı olarak inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Kompleksi yer aldı; projenin ilerleyen aylarda tamamlanıp yeni sezona yetiştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, belediye tarafından yürütülen ve 90 metrekare kapalı ile 110 metrekare açık teras alanı bulunan Millet Bahçesi ile Baraj Gölü Seyir Terası inşaat alanları da Köşger tarafından yerinde görüldü.

Saha programında sağlık yatırımları da gündemdeydi. Protokol üyeleri Çameli Devlet Hastanesi Diyaliz Binası inşaatını ziyaret ederek, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar ve sağlık hizmetleri planlaması hakkında bilgi aldı.

güvenlik, üretim ve doğal kaynaklar değerlendirmesi:

Program kapsamında güvenlik birimleri de ziyaret edildi. Vali Köşger, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğinde yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve Denizli İl Emniyet Müdürü Ali Süllü de ziyaretlere katıldı.

Günün son durağında Elmalı Mahallesi'ndeki alabalık üretim tesisine geçen Köşger, işletme sahibi Yasin Özpekten üretim süreçleri hakkında bilgi aldı ve havuzlardaki balıkları besledi. Ziyaretler sırasında Çameli'nin alabalık yetiştiriciliği açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Vali Köşger ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çameli'nin doğal güzellikleri, tarımsal potansiyeli ve üretim gücü üzerinde durdu ve ilçenin doğasına uygun üretimlerle öne çıktığını belirtti. Köşger, bölgenin turizm açısından daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde yürütülen çalışmalara destek sözü verdi.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan da ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ceviz şenliğinin ve saha incelemelerinin önemine işaret ederek, devlet ve belediye iş birliğiyle yürütülen projelerin ilçeye değer kattığını, Çameli'nin 12 ay üretim ve ticaret odağı haline geldiğini söyledi ve üreticilere teşekkür etti.

Vali Köşger program kapsamındaki tüm temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Çameli'den ayrıldı. Ziyaret, ilçede yürütülen yatırımların ve üretim alanlarının yerinde değerlendirilmesi açısından kapsamlı bilgiler sundu.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, TARIM VE TURİZM KENTİ ÇAMELİ İLÇESİNDE KAPSAMLI BİR İNCELEME PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ. CEVİZ HASADI ŞENLİĞİ İLE BAŞLAYAN ZİYARETTE VALİ KÖŞGER, İLÇEDEKİ DEV YATIRIMLARI, KAMU KURUMLARINI VE ALABALIK TESİSLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.